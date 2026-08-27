Как выявить масложор перед покупкой подержанного авто

Синий дым из выхлопной трубы. Фото: wynns.uk.co

Покупка подержанного автомобиля всегда требует тщательной проверки технического состояния его основных агрегатов. Одной из самых серьезных проблем для нового владельца может стать повышенный расход масла, приводящий к постоянным затратам на смазки и ремонт двигателя. Но есть возможность самостоятельно оценить состояние силового агрегата и отсеять сомнительные предложения. Несколько простых проверок во время осмотра помогут вовремя заметить износ деталей.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на канал Exist.ua.

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Осмотр горловины

Осмотр стоит начинать с изучения особенностей конкретной модели, ведь для двигателей Subaru или некоторых турбодвигателей концерна Volkswagen повышенный расход масла бывает конструктивной нормой.

Далее откручиваем крышку маслозаливной горловины: если двигатель регулярно сжигает избыточное масло, под ней появляется темный нагар.

В ухоженном силовом агрегате детали внутри остаются относительно чистыми, без толстого слоя черной грязи.

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Кроме того, важную информацию дает выхлопная труба: маслянистый налёт, толстый слой сажи или бархатистый черный нагар свидетельствуют о попадании масла в камеры сгорания.

Проверка выхлопа

Следующим шагом является оценка работы прогретого двигателя и состояния дыма при нажатии на педаль газа. После достижения рабочей температуры следует повысить обороты двигателя до 2500–3000 км/ч и несколько раз интенсивно нажать на педаль газа.

Появление густого сизого дыма или вылет капель масла из выхлопной трубы — прямой признак износа поршневых колец или маслосъемных колпачков. Для подтверждения результатов можно попросить помощника проехать следом во время тест-драйва и оценить выхлоп при резком ускорении на дороге.

Ранее Новини.LIVE писали о пяти признаках того, что водитель использует неподходящее моторное масло. Ошибка при замене масла приводит к повышенному износу деталей, перерасходу топлива и риску дорогостоящего ремонта.

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