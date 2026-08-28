Частая замена моторного масла в авто: мифы и реальные интервалы

Канистра с моторным маслом. Фото: magnific.com

Среди водителей до сих пор бытует миф о необходимости замены смазки каждые 5000 км пробега. В современных автомобилях качественное моторное масло сохраняет свои защитные свойства значительно дольше, чем устаревшие аналоги. Благодаря электронным системам мониторинга автомобиль сам подсказывает оптимальное время для посещения сервиса. Слишком частые визиты на СТО лишь приводят к лишним финансовым затратам.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Jalopnik.

Реклама

Современные стандарты

Постоянное совершенствование химического состава смазочных материалов существенно продлило срок их эффективной работы. Современные классификации масел разрабатываются с учетом защиты турбин, работы в гибридных силовых установках и предотвращения отложений. Благодаря точному контролю температуры двигателя жидкость не перегревается и сохраняет свою структуру в течение длительного времени.

В большинстве случаев автопроизводители рекомендуют проводить процедуру через 8 000–15 000 км пробега или раз в год. Бортовой компьютер анализирует количество оборотов двигателя, время работы и температурные режимы, сообщая о реальном состоянии масла.

Важные исключения

Стандартные интервалы обслуживания следует сокращать в случае постоянной эксплуатации автомобиля в сложных условиях. Например, для Toyota 4Runner стандартный интервал составляет 16 000 км, но при частых поездках по грунтовым дорогам его следует сократить до 8 000 км. Аналогичные рекомендации действуют и для пикапа Ford F-150, ведь пыль и грязь ускоряют старение жидкости.

Читайте также:

Даже если автомобиль почти не выезжает из гаража и преодолевает лишь несколько километров, менять смазочный материал все равно нужно ежегодно. Со временем в открытом контуре происходит процесс окисления, из-за которого жидкость загустевает и теряет свои свойства.

Ранее Новини.LIVE писали, какие ошибки водителей при замене моторного масла разрушают двигатель. Соблюдение рекомендаций экспертов помогает избежать преждевременного износа деталей и сложных поломок двигателя.

Также читайте, как определить состояние двигателя автомобиля по цвету моторного масла. Внешний вид масла нередко бывает обманчивым.