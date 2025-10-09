Нужно ли менять воздушный фильтр в авто, или можно просто почистить

Замена воздушного фильтра. Фото: au.haynes.com

Чистить или менять воздушный фильтр — этот вопрос зависит от его типа. Большинство автомобилей имеют одноразовые бумажные фильтры, которые нужно только менять. Но если установлен многоразовый, его можно и нужно чистить.

Бумажные фильтры

Большинство автомобилей используют стандартные бумажные фильтры. Они недорогие (около 10-25 долларов), но имеют ограниченный ресурс. Бумага очень хрупкая, поэтому попытка промыть ее водой или мылом повреждает волокна, создавая микроотверстия. Даже малейшее повреждение приведет к попаданию грязи и мусора прямо в двигатель, что может повредить поршни и цилиндры.

Заменяйте одноразовый фильтр каждые 12 месяцев или 20 000 км. Что критически важно, так как двигатель — это огромный воздушный насос, которому нужен чистый воздух для эффективной работы.

Многоразовые фильтры многократного использования

Это более дорогие (в 4-5 раз), но более долговечные фильтры, часто изготовленные из прочного хлопка или синтетических материалов. Прочная конструкция позволяет им выдерживать регулярное мытье. Некоторые бренды обещают, что такой фильтр прослужит весь срок эксплуатации автомобиля.

Обычно их чистят каждые 80 000 км, хотя в запыленных условиях это может понадобиться уже через 40 000 км. Чистка проста: надо лишь опрыскать фильтр специальным средством, промыть водой, просушить и, если нужно, снова смазать волокна. Несмотря на дополнительные расходы на наборы для чистки, в долгосрочной перспективе это экономит деньги на покупке новых фильтров.

Симптомы загрязненного фильтра