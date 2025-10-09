Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Воздушный фильтр автомобиля — поменять или почистить

Воздушный фильтр автомобиля — поменять или почистить

Ua ru
Дата публикации 9 октября 2025 06:00
Нужно ли менять воздушный фильтр в авто, или можно просто почистить
Замена воздушного фильтра. Фото: au.haynes.com

Чистить или менять воздушный фильтр — этот вопрос зависит от его типа. Большинство автомобилей имеют одноразовые бумажные фильтры, которые нужно только менять. Но если установлен многоразовый, его можно и нужно чистить.

Об этом написал Jalopnik.

Реклама
Читайте также:

Бумажные фильтры

Большинство автомобилей используют стандартные бумажные фильтры. Они недорогие (около 10-25 долларов), но имеют ограниченный ресурс. Бумага очень хрупкая, поэтому попытка промыть ее водой или мылом повреждает волокна, создавая микроотверстия. Даже малейшее повреждение приведет к попаданию грязи и мусора прямо в двигатель, что может повредить поршни и цилиндры.

Заменяйте одноразовый фильтр каждые 12 месяцев или 20 000 км. Что критически важно, так как двигатель — это огромный воздушный насос, которому нужен чистый воздух для эффективной работы.

Также читайте:

Когда в автомобиле необходимо менять расходные материалы

Почему опытные водители кладут синтепон на воздушный фильтр

Почему автомобиль не заводится в дождь и что с этим делать

Многоразовые фильтры многократного использования

Это более дорогие (в 4-5 раз), но более долговечные фильтры, часто изготовленные из прочного хлопка или синтетических материалов. Прочная конструкция позволяет им выдерживать регулярное мытье. Некоторые бренды обещают, что такой фильтр прослужит весь срок эксплуатации автомобиля.

Обычно их чистят каждые 80 000 км, хотя в запыленных условиях это может понадобиться уже через 40 000 км. Чистка проста: надо лишь опрыскать фильтр специальным средством, промыть водой, просушить и, если нужно, снова смазать волокна. Несмотря на дополнительные расходы на наборы для чистки, в долгосрочной перспективе это экономит деньги на покупке новых фильтров.

Симптомы загрязненного фильтра

  • Пропуски зажигания, срабатывание индикатора Check Engine.
  • Посредственная мощность двигателя, низкая экономия топлива.
  • Мотор может издавать необычные звуки или "задыхаться" от нехватки воздуха.

ремонт авто проблемы советы автомобиль двигатель
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации