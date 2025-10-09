Чи потрібно міняти повітряний фільтр в авто, чи можна просто почистити

Заміна повітряного фільтра. Фото: au.haynes.com

Чистити або міняти повітряний фільтр — це питання залежить від його типу. Більшість автомобілів мають одноразові паперові фільтри, які потрібно лише замінювати. Але якщо встановлений багаторазовий, його можна та потрібно чистити.

Про це написав Jalopnik.

Паперові фільтри

Більшість автомобілів використовують стандартні паперові фільтри. Вони недорогі (близько 10–25 доларів), але мають обмежений ресурс. Папір дуже крихкий, тому спроба промити його водою чи милом пошкоджує волокна, створюючи мікроотвори. Навіть найменше пошкодження призведе до потрапляння бруду та сміття прямо в двигун, що може пошкодити поршні та циліндри.

Замінюйте одноразовий фільтр кожні 12 місяців або 20 000 км. Що критично важливо, позаяк двигун — це величезна повітряна помпа, якій потрібне чисте повітря для ефективної роботи.

Багаторазові фільтри

Це дорожчі (у 4–5 разів), але довговічніші фільтри, часто виготовлені з міцної бавовни або синтетичних матеріалів. Міцна конструкція дозволяє їм витримувати регулярне миття. Деякі бренди обіцяють, що такий фільтр прослужить увесь термін експлуатації автомобіля.

Зазвичай їх чистять кожні 80 000 км, хоча в запилених умовах це може знадобитися вже через 40 000 км. Чищення просте: треба лише обприскати фільтр спеціальним засобом, промити водою, просушити і, якщо потрібно, знову змастити волокна. Попри додаткові витрати на набори для чищення, у довгостроковій перспективі це економить гроші на купівлі нових фільтрів.

