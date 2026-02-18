Почему украинцы зимой массово возвращаются к двигателям внутреннего сгорания

Продажа подержанных авто в Украине. Скриншот: @maksgrifon

Начало 2026 года ознаменовалось резким изменением приоритетов украинских водителей в выборе типа топлива для транспортных средств. После декабрьского пика популярности электрических моделей наблюдается массовое возвращение к проверенным временем бензиновым и дизельным двигателям.

Об этом сообщил Институт исследований авторынка

Математика рынка

Стремительное изменение структуры импорта подержанных автомобилей в январе стало прямым следствием завершения действия льготного периода и введения НДС на электрический транспорт. Большинство запланированных на текущий год операций по покупке электрокаров было осуществлено заранее в декабре 2025 года, поэтому в начале нового года сегмент оказался в состоянии временного вакуума.

Это явление не указывает на внезапное физическое увеличение количества ввозимых бензиновых машин в три раза, однако на фоне исчезновения электрических моделей их доля в статистике существенно возросла. Фактически авторынок за один месяц вернулся к структуре двухлетней давности, когда традиционные двигатели внутреннего сгорания снова начали доминировать во всех категориях импорта.

Гибридный компромисс

Сегмент новых легковых автомобилей демонстрирует подобную тенденцию, где покупатели все чаще выбирают компромисс между современными технологиями и надежностью. Гибридные модели становятся идеальным вариантом для тех, кто стремится к экономии топлива, однако пока не готов полностью отказаться от двигателей внутреннего сгорания из-за энергетических вызовов.

Укрепление позиций таких брендов, как Toyota, способствует дальнейшей гибридизации рынка, особенно на фоне уменьшения наплыва китайских электрических авто от компании BYD. Эксперты прогнозируют, что именно гибриды будут оставаться наиболее устойчивым сегментом, поскольку они позволяют избегать рисков, связанных с нестабильной подачей электроэнергии и графиками отключений.

Энергетическая пауза

Глава Института исследований авторынка Станислав Бучацкий отмечает, что январские трансформации являются зеркальным отражением налоговых реформ. По мнению специалиста, произошел резкий откат к традиционному топливу не из-за изменения предпочтений, а из-за заблаговременного насыщения рынка электрокарами перед изменением законодательства.

По его данным, в ближайшие месяцы доля бензиновых авто в импорте стабилизируется на уровне более 50%. Бучацкий подчеркнул: "Гибриды сейчас занимают идеальную нишу, ведь они предлагают экономию топлива без рисков, связанных с инфраструктурой или ценой киловатт-часа на публичных станциях".

Рынок в феврале

По данным AUTO-Consulting, всего за 15 дней февраля продажи электромобилей снизились на 19% по сравнению с январем и на 23% относительно февраля 2025 года. Только 3% покупателей приобрели новые электромобили за этот же период. Для сравнения в первой половине декабря аналогичный показатель достигал 50%.

Лидером украинского авторынка в феврале стала Toyota, на втором месте Renault, на третьем Skoda. Объемы BYD обвалились на 85% и сегодня бренд оказался на 13 позиции в рейтинге продаж, а Zeekr вообще покинул ТОП-20.