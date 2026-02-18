Чому українці взимку масово повертаються до двигунів внутрішнього згоряння

Продаж вживаних авто в Україні. Скриншот: @maksgrifon

Початок 2026 року ознаменувався різкою зміною пріоритетів українських водіїв у виборі типу пального для транспортних засобів. Після грудневого піка популярності електричних моделей спостерігається масове повернення до перевірених часом бензинових та дизельних двигунів.

Про це повідомив Інститут досліджень авторинку

Реклама

Читайте також:

Математика ринку

Стрімка зміна структури імпорту вживаних автомобілів у січні стала прямим наслідком завершення дії пільгового періоду та запровадження ПДВ на електричний транспорт. Більшість запланованих на поточний рік операцій з купівлі електрокарів була здійснена заздалегідь у грудні 2025 року, тому на початку нового року сегмент опинився у стані тимчасового вакууму.

Це явище не вказує на раптове фізичне збільшення кількості ввезених бензинових машин утричі, проте на тлі зникнення електричних моделей їхня частка в статистиці суттєво зросла. Фактично авторинок за один місяць повернувся до структури дворічної давнини, коли традиційні двигуни внутрішнього згоряння знову почали домінувати в усіх категоріях імпорту.

Інфографіка: eauto.org.ua

Гібридний компроміс

Сегмент нових легкових автомобілів демонструє подібну тенденцію, де покупці все частіше обирають компроміс між сучасними технологіями та надійністю. Гібридні моделі стають ідеальним варіантом для тих, хто прагне економії пального, проте поки не готовий повністю відмовитися від двигунів внутрішнього згоряння через енергетичні виклики.

Зміцнення позицій таких брендів, як Toyota, сприяє подальшій гібридизації ринку, особливо на тлі зменшення напливу китайських електричних авто від компанії BYD. Експерти прогнозують, що саме гібриди залишатимуться найбільш стійким сегментом, оскільки вони дозволяють уникати ризиків, пов'язаних з нестабільним поданням електроенергії та графіками відключень.

Також читайте:

Фахівці знайшли ідеальну заміну електромобіля

Чому електрокар в Китаї вдвічі дешевший, ніж у Європі

Енергетична пауза

Голова Інституту досліджень авторинку Станіслав Бучацький зазначає, що січневі трансформації є дзеркальним відображенням податкових реформ. На думку фахівця, відбувся різкий відкат до традиційного пального не через зміну вподобань, а через завчасне насичення ринку електрокарами перед зміною законодавства.

За його даними, у найближчі місяці частка бензинових авто в імпорті стабілізується на рівні понад 50%. Бучацький підкреслив: "Гібриди зараз займають ідеальну нішу, адже вони пропонують економію пального без ризиків, пов'язаних з інфраструктурою чи ціною кіловат-години на публічних станціях".

Ринок у лютому

За даними AUTO-Consulting, загалом за 15 днів лютого продаж електромобілів знизився на 19% у порівнянні з січнем та на 23% щодо лютого 2025 року. Лише 3% покупців придбали нові електромобілі за цей же період. Для порівняння, у першій половині грудня аналогічний показник сягав 50%.

Лідером українського авторинку у лютому стала Toyota, на другому місці Renault, на третьому Skoda. Обсяги BYD обвалилися на 85% і сьогодні бренд опинився на 13 позиції у рейтингу продажів, а Zeekr взагалі залишив ТОП-20.