Потери Tesla из-за поведения Маска: точный подсчет

Президент США Дональд Трамп и СЕО Tesla Илон Маск. Фото: Reuters

Скандальная политическая активность Илона Маска привела к значительному падению продаж Tesla в США за последние два с половиной года. Исследование экономистов оценивает потери компании в более миллиона потенциальных покупателей, которые перешли к конкурентам.

Об этом сообщил Cars Coops.

Реклама

Читайте также:

Минус миллион

Согласно данным, обнародованным Национальным бюро экономических исследований и группой экономистов Йельского университета, в период с октября 2022 года по апрель 2025 года Tesla недополучила от 1 000 000 до 1 260 000 продаж по сравнению с ожидаемыми.

Авторы исследования подсчитали, что фактические показатели Tesla за этот промежуток времени должны были быть на 67-83% выше. В отчете утверждается, что часть этих недовольных потенциальных клиентов отдала предпочтение конкурентам, что привело к росту реализации электромобилей и гибридов у других автопроизводителей примерно на 17-22%.

Также читайте:

Чего нет в самом дешевом Tesla Model 3

Tesla на автопилоте разбилась, не проехав и 100 км

Как Tesla впервые уступила Toyota

Не тот электорат

Ключевой причиной такого оттока клиентов называется поведение Илона Маска. Традиционная клиентская база Tesla, в основном голосующая за демократов, восприняла как оскорбительное его решение пожертвовать 300 000 000 долларов кандидатам от Республиканской партии накануне президентских выборов 2024 года.

Дальнейшее напряжение возникло, когда Маск согласился занять должность в новосозданном Дональдом Трампом Департаменте эффективности правительства (DOGE), а также выразил поддержку ультраправым политическим партиям за рубежом, в частности "Альтернативе для Германии". В совокупности эти решения значительно изменили его публичный имидж, углубив разрыв между его бизнес-проектами и некогда преданной фан-базой.

Исследование также указывает на негативное влияние поведения Маска на работу Калифорнии по достижению нулевых выбросов, поскольку падение продаж Tesla, как лидера рынка, сорвало планы штата на 2026 год.

Частичное возвращение

Несмотря на это, исследователи фиксируют частичное улучшение общественных настроений. Это произошло после того, как генеральный директор Tesla переключил свое внимание с Дональда Трампа на технологические проекты: роботакси, беспилотные автомобили и развитие бизнеса роботов.

В то же время прогнозируется, что мировые продажи Tesla в этом году все еще сократятся примерно на 10%.