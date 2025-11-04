Втрати Tesla через поведінку Маска: точний підрахунок

Президент США Дональд Трамп та СЕО Tesla Ілон Маск. Фото: Reuters

Скандальна політична активність Ілона Маска призвела до значного падіння продажів Tesla у США за останні два з половиною роки. Дослідження економістів оцінює втрати компанії у понад мільйон потенційних покупців, які перейшли до конкурентів.

Про це повідомив Cars Coops.

Реклама

Читайте також:

Мінус мільйон

Згідно з даними, оприлюдненими Національним бюро економічних досліджень та групою економістів Єльського університету, у період із жовтня 2022 року по квітень 2025 року Tesla недоотримала від 1 000 000 до 1 260 000 продажів порівняно з очікуваними.

Автори дослідження підрахували, що фактичні показники Tesla за цей проміжок часу мали бути на 67-83% вищими. У звіті стверджується, що частина цих незадоволених потенційних клієнтів віддала перевагу конкурентам, що призвело до зростання реалізації електромобілів та гібридів у інших автовиробників приблизно на 17-22%.

Також читайте:

Чого немає в найдешевшому Tesla Model 3

Tesla на автопілоті розбилася, не проїхавши й 100 км

Як Tesla вперше поступилася Toyota

Не той електорат

Ключовою причиною такого відтоку клієнтів називається поведінка Ілона Маска. Традиційна клієнтська база Tesla, що здебільшого голосує за демократів, сприйняла як образливе його рішення пожертвувати 300 000 000 доларів кандидатам від Республіканської партії напередодні президентських виборів 2024 року.

Подальша напруга виникла, коли Маск погодився обійняти посаду в новоствореному Дональдом Трампом Департаменті ефективності уряду (DOGE), а також висловив підтримку ультраправим політичним партіям за кордоном, зокрема "Альтернативі для Німеччини". У сукупності ці рішення значно змінили його публічний імідж, поглибивши розрив між його бізнес-проєктами та колись відданою фан-базою.

Дослідження також вказує на негативний вплив поведінки Маска на роботу Каліфорнії щодо досягнення нульових викидів, позаяк падіння продажів Tesla, як лідера ринку, зірвало плани штату на 2026 рік.

Часткове повернення

Попри це, дослідники фіксують часткове поліпшення громадських настроїв. Це відбулося після того, як генеральний директор Tesla перемкнув свою увагу з Дональда Трампа на технологічні проєкти: роботаксі, безпілотні автомобілі та розвиток бізнесу роботів.

Водночас прогнозується, що світові продажі Tesla цього року все ще скоротяться приблизно на 10%.