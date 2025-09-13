Видео
Новый дорожный знак озадачивает водителей — что он означает

Новый дорожный знак озадачивает водителей — что он означает

Ua ru
Дата публикации 13 сентября 2025 15:45
Новый дорожный знак: что он означает и почему озадачивает водителей
Знак S-17a. Фото: UM Warszawa i Dir. Gral. Trafico / X

Вступили в силу изменения в правила дорожного движения Испании, которые уже вызвали недоразумения среди водителей. Особое внимание привлек новый знак S-17a, который касается правил парковки, и за несоблюдение которых можно получить значительный штраф.

Об этом написал Moto.

Читайте также:

Какие санкции нарушителям

Знак S-17a ввели для того, чтобы адаптировать правила дорожного движения к новым потребностям современной мобильности. Однако многие водители пока не знают его значения.

Это приводит к ошибкам и, как следствие, к штрафам, размер которых может колебаться от 90 до 200 евро. Кроме того, автомобиль, оставленный в неположенном месте, могут эвакуировать, что увеличит расходы для водителя.

Также читайте:

О чем предупреждает новый дорожный знак с черной головой

Почему дорожный знак STOP имеет восемь углов

Что для водителей означают белые круги на дороге

Как прочитать знак

Главная особенность знака S-17a заключается в том, что он позволяет парковку только с определенной целью и на ограниченное время. Эта цель указывается специальной пиктограммой, расположенной под знаком. Например, зеленый крест обозначает парковку возле аптеки, а другие символы могут указывать на больницу или офис.

Чтобы избежать проблем, важно не только распознать знак, но и обращать внимание на дополнительную информацию, которая размещена под ним. Максимальное время парковки, разрешенное в этом месте, определяется местными властями и указывается на дополнительной табличке в минутах, а не в часах.

дорожные знаки авто Испания штраф штрафы автомобиль водители
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
