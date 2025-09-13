Новий дорожній знак: що він означає та чому спантеличує водіїв

Знак S-17a. Фото: UM Warszawa i Dir. Gral. Trafico / X

Набули чинності зміни до правил дорожнього руху Іспанії, які вже викликали непорозуміння серед водіїв. Особливу увагу привернув новий знак S-17a, який стосується правил паркування, й за недотримання яких можна отримати значний штраф.

Які санкції порушникам

Знак S-17a запровадили для того, щоб адаптувати правила дорожнього руху до нових потреб сучасної мобільності. Однак багато водіїв поки що не знають його значення.

Це призводить до помилок та, як наслідок, до штрафів, розмір яких може коливатися від 90 до 200 євро. Крім того, автомобіль, залишений у недозволеному місці, можуть евакуювати, що збільшить витрати для водія.

Як прочитати знак

Головна особливість знака S-17a полягає в тому, що він дозволяє паркування лише з певною метою та на обмежений час. Ця мета вказується спеціальною піктограмою, розташованою під знаком. Наприклад, зелений хрест позначає паркування біля аптеки, а інші символи можуть вказувати на лікарню чи офіс.

Щоб уникнути проблем, важливо не тільки розпізнати знак, а й звертати увагу на додаткову інформацію, яка розміщена під ним. Максимальний час паркування, дозволений у цьому місці, визначається місцевою владою та вказується на додатковій табличці в хвилинах, а не в годинах.