Белые зигзаги на дороге: что для водителей означает новая разметка

Новая разметка на дороге — что означают зигзаги
В городах Польши массово начали появляться белые зигзагообразные линии на дороге. Многие водители относятся к ним как к безобидным элементам инфраструктуры, но на самом деле это горизонтальная разметка, игнорирование которой может привести к неприятному штрафу.
Об этом сообщил Moto.
Что запрещает разметка
Разметка P-17 выделяет зону для автобусов, трамваев или троллейбусов, которые сажают и высаживают пассажиров на дороге без обозначенного места для остановки.
Другим транспортным средствам запрещено останавливаться или парковаться в этой зоне, даже на короткое время. Это решение защищает пассажиров и облегчает безопасный подъезд общественного транспорта к остановке.
Наказание за нарушение
Водитель, который останавливается на разметке P-17, может получить штраф 100 злотых (примерно 1133 грн) и один штрафной балл. В крайних случаях его транспортное средство могут эвакуировать. Стоит также помнить, что правила накладывают дополнительную обязанность на водителей способствовать выезду автобусов с остановки.
Зигзаги в Украине
Похожие разметки встречаются и на украинских дорогах:
- разметка 1.17.2 (желтого цвета) обозначает участок проезжей части в пределах остановки трамвая с дорожными знаками 5.46.1 "Пункт остановки трамвая" и 5.46.2 "Конец пункта остановки трамвая".
- Разметка 1.17.1 (желтого цвета) обозначает остановки маршрутных транспортных средств.
