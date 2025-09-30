Белые зигзаги на дороге: что для водителей означает новая разметка

Разметка P-17. Фото: Filip Trusz

В городах Польши массово начали появляться белые зигзагообразные линии на дороге. Многие водители относятся к ним как к безобидным элементам инфраструктуры, но на самом деле это горизонтальная разметка, игнорирование которой может привести к неприятному штрафу.

Об этом сообщил Moto.

Что запрещает разметка

Разметка P-17 выделяет зону для автобусов, трамваев или троллейбусов, которые сажают и высаживают пассажиров на дороге без обозначенного места для остановки.

Другим транспортным средствам запрещено останавливаться или парковаться в этой зоне, даже на короткое время. Это решение защищает пассажиров и облегчает безопасный подъезд общественного транспорта к остановке.

Наказание за нарушение

Водитель, который останавливается на разметке P-17, может получить штраф 100 злотых (примерно 1133 грн) и один штрафной балл. В крайних случаях его транспортное средство могут эвакуировать. Стоит также помнить, что правила накладывают дополнительную обязанность на водителей способствовать выезду автобусов с остановки.

Зигзаги в Украине

Похожие разметки встречаются и на украинских дорогах: