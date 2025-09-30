Видео
Україна
Видео

Новая разметка на дороге — что означают зигзаги

Новая разметка на дороге — что означают зигзаги

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 06:00
Белые зигзаги на дороге: что для водителей означает новая разметка
Разметка P-17. Фото: Filip Trusz

В городах Польши массово начали появляться белые зигзагообразные линии на дороге. Многие водители относятся к ним как к безобидным элементам инфраструктуры, но на самом деле это горизонтальная разметка, игнорирование которой может привести к неприятному штрафу.

Об этом сообщил Moto.

Что запрещает разметка

Разметка P-17 выделяет зону для автобусов, трамваев или троллейбусов, которые сажают и высаживают пассажиров на дороге без обозначенного места для остановки.

Другим транспортным средствам запрещено останавливаться или парковаться в этой зоне, даже на короткое время. Это решение защищает пассажиров и облегчает безопасный подъезд общественного транспорта к остановке.

Что для водителей означают белые круги на дороге

Новая дорожная разметка: к чему побуждает красная линия между полосами

Машина над пропастью: как понять редкий дорожный знак

Наказание за нарушение

Водитель, который останавливается на разметке P-17, может получить штраф 100 злотых (примерно 1133 грн) и один штрафной балл. В крайних случаях его транспортное средство могут эвакуировать. Стоит также помнить, что правила накладывают дополнительную обязанность на водителей способствовать выезду автобусов с остановки.

Зигзаги в Украине

Похожие разметки встречаются и на украинских дорогах:

  • разметка 1.17.2 (желтого цвета) обозначает участок проезжей части в пределах остановки трамвая с дорожными знаками 5.46.1 "Пункт остановки трамвая" и 5.46.2 "Конец пункта остановки трамвая".
  • Разметка 1.17.1 (желтого цвета) обозначает остановки маршрутных транспортных средств.

Польша дороги дорожные знаки авто штраф штрафы автомобиль водители
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
