Білі зиґзаґи на дорозі: що для водіїв означає нова розмітка

Розмітка P-17. Фото: Filip Trusz

В містах Польщі масово почали зʼявлятися білі зиґзаґоподібні лінії на дорозі. Багато водіїв ставляться до них як до нешкідливих елементів інфраструктури, але насправді це горизонтальна розмітка, ігнорування якої може призвести до неприємного штрафу.

Про це повідомив Moto.

Що забороняє розмітка

Розмітка P-17 виділяє зону для автобусів, трамваїв або тролейбусів, які саджають та висаджують пасажирів на дорозі без позначеного місця для зупинки.

Іншим транспортним засобам заборонено зупинятися або паркуватися у цій зоні, навіть на короткий час. Це рішення захищає пасажирів та полегшує безпечний під'їзд громадського транспорту до зупинки.

Покарання за порушення

Водій, який зупиняється на розмітці P-17, може отримати штраф 100 злотих (приблизно 1133 грн) та один штрафний бал. У крайніх випадках його транспортний засіб можуть евакуювати. Варто також пам'ятати, що правила накладають додатковий обов'язок на водіїв сприяти виїзду автобусів зі зупинки.

Зиґзаґи в Україні

Схожі розмітки зустрічаються й на українських дорогах: