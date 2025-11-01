Сколько стоит надежная альтернатива Jeep Wrangler в Украине

2024 Jeep Wrangler Фото: Jeep

Хотя Jeep Wrangler является одним из самых популярных внедорожников на рынке, но не всегда оптимальным выбором для тех, кто ищет традиционный и по-настоящему прочный полноприводный автомобиль. Гораздо более надежной альтернативой является Toyota 4Runner.

Технические преимущества

Хотя все выпуски 4Runner заслуживают внимания, лучшим вариантом является версия N280 пятого поколения. Она сочетает почти все современные удобства, которые можно ожидать от внедорожника или автомобиля для ежедневного использования, со старомодным, крепким ощущением настоящего полного привода. Это делает 4Runner отличной альтернативой Wrangler: он способен преодолевать те же бездорожья, но при этом является более практичным и приспособленным для семейных нужд.

Модель Toyota 4Runner N280 не предлагает широкого выбора силовых агрегатов. Большинство экземпляров оснащены 4-литровым двигателем V6 от Toyota, который развивает 270 л.с. и 377 Нм крутящего момента.

Главное преимущество Toyota 4Runner над Wrangler заключается в исключительной надежности, что характерно для всех поколений модели. В зависимости от года выпуска, 4Runner регулярно получает высокие оценки качества и надежности от JD Power — обычно от 85/100 до 88/100 баллов. Кроме того, ремонт этого внедорожника известен своей дешевизной: среднегодовые расходы на техническое обслуживание составляют всего 498-514 долларов, согласно данным RepairPal.

Ресурс пробега

2020 Toyota 4Runner Фото: Toyota

4Runner известен своим большим рабочим ресурсом. Владельцы на автомобильных форумах часто отмечают, что для их автомобилей не является редкостью преодолевать отметку в более 480 000 км. Один из автолюбитель даже задокументировал, что его модель 2015 года выпуска проехала уже 874 000 км. 4Runner почти гарантированно значительно переживет любой Jeep Wrangler на вторичном рынке.

Цены в Украине (4Runner V поколения)

Toyota 4Runner 2014 года (пробег около 250 000 км): 31 500 долларов.

(пробег около 250 000 км): 31 500 долларов. Toyota 4Runner 2016 года (TRD Pro, пробег 158 000 км): 29 500-41 000 долларов (в зависимости от состояния).

(TRD Pro, пробег 158 000 км): 29 500-41 000 долларов (в зависимости от состояния). Toyota 4Runner 2019 года (пробег 58 000-62 000 км): 36 000-37 900 долларов.

(пробег 58 000-62 000 км): 36 000-37 900 долларов. Toyota 4Runner 2020 года (малый пробег, например 14 000 км): 39 000 долларов.

Как видно, даже модели 2014-2016 годов хорошо держат цену, что подтверждает их высокую репутацию надежности и востребованности на рынке.