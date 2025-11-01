Відео
Головна Авто Невбивана альтернатива Jeep Wrangler — які ціни в Україні

Невбивана альтернатива Jeep Wrangler — які ціни в Україні

Ua ru
Дата публікації: 1 листопада 2025 17:35
Оновлено: 22:00
Скільки коштує надійна альтернатива Jeep Wrangler в Україні
2024 Jeep Wrangler Фото: Jeep

Хоча Jeep Wrangler є одним з найпопулярніших позашляховиків на ринку, але не завжди оптимальним вибором для тих, хто шукає традиційний та по-справжньому міцний повнопривідний автомобіль. Набагато надійнішою альтернативою є Toyota 4Runner.

Про це написав Hot Cars.

Технічні переваги

Хоча всі випуски 4Runner заслуговують на увагу, найкращим варіантом є версія N280 п'ятого покоління. Вона поєднує майже всі сучасні зручності, які можна очікувати від позашляховика чи автомобіля для щоденного використання, зі старомодним, міцним відчуттям справжнього повного приводу. Це робить 4Runner чудовою альтернативою Wrangler: він здатний долати ті ж бездоріжжя, але при цьому є практичнішим та більш пристосованим для сімейних потреб.

Модель Toyota 4Runner N280 не пропонує широкого вибору силових агрегатів. Більшість примірників оснащені 4-літровим двигуном V6 від Toyota, який розвиває 270 к.с. та 377 Нм крутного моменту.

Головна перевага Toyota 4Runner над Wrangler полягає у винятковій надійності, що характерно для всіх поколінь моделі. Залежно від року випуску, 4Runner регулярно отримує високі оцінки якості та надійності від JD Power — зазвичай від 85/100 до 88/100 балів. Крім того, ремонт цього позашляховика відомий своєю дешевизною: середньорічні витрати на технічне обслуговування становлять лише 498–514 доларів, згідно з даними RepairPal.

Ресурс пробігу

Toyota 4Runner 2020 року
2020 Toyota 4Runner Фото: Toyota

4Runner відомий своїм великим робочим ресурсом. Власники на автомобільних форумах часто відзначають, що для їхніх автомобілів не є рідкістю долати позначку в понад 480 000 км. Один з автолюбителів навіть задокументував, що його модель 2015 року випуску проїхала вже 874 000 км. 4Runner майже гарантовано значно переживе будь-який Jeep Wrangler на вторинному ринку.

Ціни в Україні (4Runner V покоління)

  • Toyota 4Runner 2014 року (пробіг близько 250 000 км): 31 500 доларів.
  • Toyota 4Runner 2016 року (TRD Pro, пробіг 158 000 км): 29 500-41 000 доларів(залежно від стану).
  • Toyota 4Runner 2019 року (пробіг 58 000-62 000 км): 36 000-37 900 доларів.
  • Toyota 4Runner 2020 року (малий пробіг, наприклад 14 000 км): 39 000 доларів.

Як видно, навіть моделі 2014–2016 років добре тримають ціну, що підтверджує їхню високу репутацію надійності та попиту на ринку.

Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
