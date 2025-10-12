Вживаний Jeep Renegade: яких років випуску уникати

2017 Jeep Renegade Фото: caranddriver.com

Jeep Renegade, який дебютував у 2015 році, став революційним кроком для бренду. Цей компактний, більш доступний та орієнтований на міське використання кросовер успішно розширив модельний ряд Jeep. Виробництво моделі завершилося у 2023 році, залишивши покупцям дев'ять років вибору.

Фахівці Slash Gear проаналізували досвід власників Renegade, щоб виділити найбільш проблемні модельні роки, яких слід уникати на вторинному ринку.

Перший та найпроблемніший

Як часто трапляється з моделями першого року випуску, Jeep Renegade 2015 року зібрав найбільшу кількість скарг. Виробники не завжди можуть виявити всі недоліки під час тестування, й Renegade не став винятком.

Найпоширенішою скаргою стала 9-ступенева автоматична коробка передач. Власники повідомляли про те, що автомат сіпається, вагається, довільно перемикає передачі або виходить з ладу. Втім, моделі 2015 року також пропонувалися з 6-ступеневою механікою, яка дозволяє уникнути цих проблем.

Багато нарікань було на 2,4-літровий рядний 4-циліндровий двигун TigerShark. Власники скаржилися на надмірну витрату оливи, нерівну роботу на холостому ходу, втрату обертів або навіть повне вимкнення під час руху. Тим, хто шукає надійніший варіант, варто обирати модель із меншим 1,4-літровим турбодвигуном.

Серед додаткових проблем згадувалися збої в електриці, несправності гальм та системи охолодження.

Повторення недоліків

Позаяк Jeep лише поступово вносив коригування в конструкцію, проблеми першого випуску залишалися актуальними для моделей 2016 та 2017 років.

Модель 2017 року особливо виділяється, адже на сайті NHTSA (Національне управління безпеки дорожнього руху США) надійшло понад 550 скарг. Значна їхня частина знову стосувалася 9-ступеневого автомата та 2,4-літрового двигуна.

На додаток до проблем з трансмісією, у ранніх моделях часто виявлялися несправні паливні помпи. Ця проблема була настільки поширеною, що Jeep оголосив відкликання для Renegade 2017–2018 років випуску.

Хоча обслуговування ранніх Renegade є відносно доступним, покупцям рекомендується шукати моделі, починаючи з 2018 року, або уважно перевіряти екземпляри 2015-2017 років на предмет заміни проблемних агрегатів.