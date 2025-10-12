Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Найгірші роки випуску Jeep Renegade, яких слід уникати

Найгірші роки випуску Jeep Renegade, яких слід уникати

Ua ru
Дата публікації: 12 жовтня 2025 17:40
Вживаний Jeep Renegade: яких років випуску уникати
2017 Jeep Renegade Фото: caranddriver.com

Jeep Renegade, який дебютував у 2015 році, став революційним кроком для бренду. Цей компактний, більш доступний та орієнтований на міське використання кросовер успішно розширив модельний ряд Jeep. Виробництво моделі завершилося у 2023 році, залишивши покупцям дев'ять років вибору.

Фахівці Slash Gear проаналізували досвід власників Renegade, щоб виділити найбільш проблемні модельні роки, яких слід уникати на вторинному ринку.

Реклама
Читайте також:

Перший та найпроблемніший

Як часто трапляється з моделями першого року випуску, Jeep Renegade 2015 року зібрав найбільшу кількість скарг. Виробники не завжди можуть виявити всі недоліки під час тестування, й Renegade не став винятком.

Найпоширенішою скаргою стала 9-ступенева автоматична коробка передач. Власники повідомляли про те, що автомат сіпається, вагається, довільно перемикає передачі або виходить з ладу. Втім, моделі 2015 року також пропонувалися з 6-ступеневою механікою, яка дозволяє уникнути цих проблем.

Багато нарікань було на 2,4-літровий рядний 4-циліндровий двигун TigerShark. Власники скаржилися на надмірну витрату оливи, нерівну роботу на холостому ходу, втрату обертів або навіть повне вимкнення під час руху. Тим, хто шукає надійніший варіант, варто обирати модель із меншим 1,4-літровим турбодвигуном.

Серед додаткових проблем згадувалися збої в електриці, несправності гальм та системи охолодження.

Також читайте:

Механік назвав популярні вживані авто, які не варто купувати

Покупців вживаних Jeep Cherokee попередили про три речі

Найгірші роки випуску Jeep Wrangler

Повторення недоліків

Позаяк Jeep лише поступово вносив коригування в конструкцію, проблеми першого випуску залишалися актуальними для моделей 2016 та 2017 років.

Модель 2017 року особливо виділяється, адже на сайті NHTSA (Національне управління безпеки дорожнього руху США) надійшло понад 550 скарг. Значна їхня частина знову стосувалася 9-ступеневого автомата та 2,4-літрового двигуна.

На додаток до проблем з трансмісією, у ранніх моделях часто виявлялися несправні паливні помпи. Ця проблема була настільки поширеною, що Jeep оголосив відкликання для Renegade 2017–2018 років випуску.

Хоча обслуговування ранніх Renegade є відносно доступним, покупцям рекомендується шукати моделі, починаючи з 2018 року, або уважно перевіряти екземпляри 2015-2017 років на предмет заміни проблемних агрегатів.

ремонт авто проблеми поради автомобіль вживані авто
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації