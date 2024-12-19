П’ять найгірших років випуску Jeep Wrangler, від яких слід триматися якнайдалі

Найгірші роки випуску Jeep Wrangler — уникайте їх
Водіям у всьому світі Jeep Wrangler подобається за його авантюрний дух та свободу, яку він пропонує як на дорозі, так й поза нею. Виробник вдосконалював позашляховик протягом десятиліть, проте не всі моделі джипа виправдовували високі очікування власників через проблеми з надійністю.
Про невдалі роки випуску Jeep Wrangler написав Motor Biscuit.
- 2007 Jeep Wrangler (JK)
Модель 2007 року ознаменувала дебют покоління JK з новим двигуном 3,8 л V6, проте зіткнулася з кількома проблемами. Двигун критикували за недостатню потужність та надійність, зокрема, надмірну витрату оливи. Також були збої в електриці та відоме "смертельне коливання" (коли передня вісь відчуває сильне тремтіння після наїзду на нерівність на високих швидкостях). Всі ці неприємності вели до дорогих ремонтів та численних відкликань.
- 2008 Jeep Wrangler (JK)
Wrangler 2008 року отримав проблеми попереднього року. Двигун 3,8 л V6 страждав від витоків оливи та зносу. Модель зазнала численних відкликань гальмівних систем та мала низьку якість інтер'єру, зокрема в салон потрапляла вода під час дощу.
- 2012 Jeep Wrangler (JK)
Wrangler 2012 року з новим 3,6-літровим двигуном Pentastar V6 також зіткнувся з проблемами. Деякі авто мали несправності головки блоку циліндрів, що призводило до пропусків запалювання. Власники також повідомляли про перегрів коробки передач та електричні збої.
- 2014 Jeep Wrangler (JK)
Попри вдосконалення, проблеми Wrangler продовжилися й у 2014 році. Відкликання подушок безпеки через несправні компресори ставили під загрозу безпеку пасажирів. Власники повідомляли про перелив пального під час заправки, а також про постійне сумнозвісне "смертельне коливання".
- 2021 Jeep Wrangler (JL)
Wrangler 2021 року, частина покоління JL, мав сучасні функції, але й серйозні недоліки. Гібрид 4xe відкликали через ризик пожежі. Також водії повідомляли про проблеми з керуванням, а також збої в інформаційно-розважальній системі.
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