П’ять найгірших років випуску Jeep Wrangler, від яких слід триматися якнайдалі

2021 Jeep Wrangler. Фото: caranddriver.com

Водіям у всьому світі Jeep Wrangler подобається за його авантюрний дух та свободу, яку він пропонує як на дорозі, так й поза нею. Виробник вдосконалював позашляховик протягом десятиліть, проте не всі моделі джипа виправдовували високі очікування власників через проблеми з надійністю.

Про невдалі роки випуску Jeep Wrangler написав Motor Biscuit.

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2007 Jeep Wrangler (JK)

Модель 2007 року ознаменувала дебют покоління JK з новим двигуном 3,8 л V6, проте зіткнулася з кількома проблемами. Двигун критикували за недостатню потужність та надійність, зокрема, надмірну витрату оливи. Також були збої в електриці та відоме "смертельне коливання" (коли передня вісь відчуває сильне тремтіння після наїзду на нерівність на високих швидкостях). Всі ці неприємності вели до дорогих ремонтів та численних відкликань.

2008 Jeep Wrangler (JK)

Wrangler 2008 року отримав проблеми попереднього року. Двигун 3,8 л V6 страждав від витоків оливи та зносу. Модель зазнала численних відкликань гальмівних систем та мала низьку якість інтер'єру, зокрема в салон потрапляла вода під час дощу.

2012 Jeep Wrangler (JK)

Wrangler 2012 року з новим 3,6-літровим двигуном Pentastar V6 також зіткнувся з проблемами. Деякі авто мали несправності головки блоку циліндрів, що призводило до пропусків запалювання. Власники також повідомляли про перегрів коробки передач та електричні збої.

2014 Jeep Wrangler (JK)

Попри вдосконалення, проблеми Wrangler продовжилися й у 2014 році. Відкликання подушок безпеки через несправні компресори ставили під загрозу безпеку пасажирів. Власники повідомляли про перелив пального під час заправки, а також про постійне сумнозвісне "смертельне коливання".

2021 Jeep Wrangler (JL)

Wrangler 2021 року, частина покоління JL, мав сучасні функції, але й серйозні недоліки. Гібрид 4xe відкликали через ризик пожежі. Також водії повідомляли про проблеми з керуванням, а також збої в інформаційно-розважальній системі.

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