Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Найгірші роки випуску Jeep Wrangler — уникайте їх arrow

Найгірші роки випуску Jeep Wrangler — уникайте їх

19 грудня 2024 19:45
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
П’ять найгірших років випуску Jeep Wrangler, від яких слід триматися якнайдалі
2021 Jeep Wrangler. Фото: caranddriver.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Водіям у всьому світі Jeep Wrangler подобається за його авантюрний дух та свободу, яку він пропонує як на дорозі, так й поза нею. Виробник вдосконалював позашляховик протягом десятиліть, проте не всі моделі джипа виправдовували високі очікування власників через проблеми з надійністю.

Про невдалі роки випуску Jeep Wrangler написав Motor Biscuit.

Читайте також:
  • 2007 Jeep Wrangler (JK)

Модель 2007 року ознаменувала дебют покоління JK з новим двигуном 3,8 л V6, проте зіткнулася з кількома проблемами. Двигун критикували за недостатню потужність та надійність, зокрема, надмірну витрату оливи. Також були збої в електриці та відоме "смертельне коливання" (коли передня вісь відчуває сильне тремтіння після наїзду на нерівність на високих швидкостях). Всі ці неприємності вели до дорогих ремонтів та численних відкликань.

  • 2008 Jeep Wrangler (JK)

Wrangler 2008 року отримав проблеми попереднього року. Двигун 3,8 л V6 страждав від витоків оливи та зносу. Модель зазнала численних відкликань гальмівних систем та мала низьку якість інтер'єру, зокрема в салон потрапляла вода під час дощу.

  • 2012 Jeep Wrangler (JK)

Wrangler 2012 року з новим 3,6-літровим двигуном Pentastar V6 також зіткнувся з проблемами. Деякі авто мали несправності головки блоку циліндрів, що призводило до пропусків запалювання. Власники також повідомляли про перегрів коробки передач та електричні збої.

  • 2014 Jeep Wrangler (JK)

Попри вдосконалення, проблеми Wrangler продовжилися й у 2014 році. Відкликання подушок безпеки через несправні компресори ставили під загрозу безпеку пасажирів. Власники повідомляли про перелив пального під час заправки, а також про постійне сумнозвісне "смертельне коливання".

  • 2021 Jeep Wrangler (JL)

Wrangler 2021 року, частина покоління JL, мав сучасні функції, але й серйозні недоліки. Гібрид 4xe відкликали через ризик пожежі. Також водії повідомляли про проблеми з керуванням, а також збої в інформаційно-розважальній системі.

Раніше експерти назвали десять автомобілів, які виходять з ладу після пробігу 160 000 км. Також фахівці Consumer Reports склали список найгірших авто 2025 модельного року, ціна яких не відповідає якості.

ремонт авто проблеми автомобіль вживані авто

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:36 Данія виділила понад 280 млн євро на зміцнення ППО України

20:13 Синоптики розповіли про небезпеку погоди в Україні завтра

20:12 Не фейк — Зеленський назвав Путіна довбойо*ом

20:10 ШІ показав, який вигляд може мати Starbase Ілона Маска — фото

20:00 Аліменти від воїна у СЗЧ — хто має їх платити

Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС - 80x80

Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

Text

19:51 Експерт спрогнозував різкий стрибок цін на м’ясо, молоко та овочі

19:45 На Київщині люди у формі підпалювали авто з чоловіком — відео

19:22 В Україні зупинилося єдине графітове підприємство — причина

19:14 За кордон за 295 тисяч — на Одещині затримали братів-ухилянтів

19:02 Хвилює кожного українця — що треба знати про ринок нерухомості

20:36 Данія виділила понад 280 млн євро на зміцнення ППО України

20:13 Синоптики розповіли про небезпеку погоди в Україні завтра

20:12 Не фейк — Зеленський назвав Путіна довбойо*ом

20:10 ШІ показав, який вигляд може мати Starbase Ілона Маска — фото

20:00 Аліменти від воїна у СЗЧ — хто має їх платити

Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС - 80x80

Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

19:45 На Київщині люди у формі підпалювали авто з чоловіком — відео

19:22 В Україні зупинилося єдине графітове підприємство — причина

19:14 За кордон за 295 тисяч — на Одещині затримали братів-ухилянтів

19:02 Хвилює кожного українця — що треба знати про ринок нерухомості

18:58 Мудрика нагодували допінгом в збірній України — нові деталі

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Ексклюзив

06:34 Одеський "Привоз" напередодні свят — наскільки зросли ціни

06:25 Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

06:22 Україна не в лідерах — яка зарплата у військових в інших країнах

18 грудня 2024

07:15 Ви здивуєтесь — порівняння цін на продукти у Грузії та в Україні

06:40 Ціни на мідь знову ростуть — ціни на кольорові метали у грудні

06:25 Старійте за кордоном — порівняння пенсій в Україні та країнах ЄС

17 грудня 2024
Ексклюзив

22:37 Коли одесити планують святкувати Різдво — опитування

06:41 Українці масово скаржаться на махінації у медичній системі Helsi

06:40 Ціни на чормет змінилися — скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Text

19:51 Експерт спрогнозував різкий стрибок цін на м’ясо, молоко та овочі

Text

17:50 Зеленський зробив заяву щодо припинення вогню — ефір Вечір.LIVE

Text

14:32 Подоляк пояснив, за яких умов будуть проведені вибори в Україні

Text

13:00 Зеленський погодився на миротворців в Україні — ефір День.LIVE

Text

12:51 Войцехівський пояснив, чому онлайн-вибори в Україні неможливі

Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС - 80x80

Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

Text

12:17 Сприяло керівництво — нардеп прокоментував скандал в 211 бригаді

Text

11:07 Сазонов наголосив на проблемі бюрократії в армії

Text

09:53 Подоляк назвав спосіб, як викорінити корупцію в Україні

Text

09:00 У Трампа озвучили термін фіналу війни — ефір Ранок.LIVE

Text

07:51 Подоляк назвав умови закінчення війни у 2025 році

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

6 грудня 2024

10:16 Орендар зможе стати власником житла — що готують українцям

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні