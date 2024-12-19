Пять худших годов выпуска Jeep Wrangler, от которых следует держаться подальше

2021 Jeep Wrangler. Фото: caranddriver.com

Водителям во всем мире Jeep Wrangler нравится за его авантюрный дух и свободу, которую он предлагает как на дороге, так и вне ее. Производитель совершенствовал внедорожник в течение десятилетий, однако не все модели внедорожника оправдывали высокие ожидания владельцев из-за проблем с надежностью.

О неудачных годах выпуска Jeep Wrangler написал Motor Biscuit.

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2007 Jeep Wrangler (JK)

Модель 2007 года ознаменовала дебют поколения JK с новым двигателем 3,8 л V6, однако столкнулась с несколькими проблемами. Двигатель критиковали за недостаточную мощность и надежность, в частности, избыточный расход масла. Также были сбои в электричестве и известное "смертельное колебание" (когда передняя ось испытывает сильную дрожь после наезда на неровность на высоких скоростях). Все эти неприятности вели к дорогостоящим ремонтам и многочисленным отзывам.

2008 Jeep Wrangler (JK)

Wrangler в 2008 году получил проблемы предыдущего года. Двигатель 3,8 л V6 страдал от утечек масла и износа. Модель испытала многочисленные отзывы тормозных систем и имела низкое качество интерьера, в частности в салон попадала вода во время дождя.

2012 Jeep Wrangler (JK)

Wrangler 2012 с новым 3,6-литровым двигателем Pentastar V6 также столкнулся с проблемами. Некоторые авто имели неисправности головки блока цилиндров, что приводило к пропускам зажигания. Владельцы также сообщали о перегреве коробки передач и электрических сбоях.

2014 Jeep Wrangler (JK)

Несмотря на усовершенствование, проблемы Wrangler продолжились и в 2014 году. Отзывы подушек безопасности из-за неисправных компрессоров ставили под угрозу безопасность пассажиров. Владельцы сообщали о переливе горючего во время заправки, а также о постоянном печально известном "смертельном колебании".

2021 Jeep Wrangler (JL)

Wrangler 2021, часть поколения JL, имел современные функции, но и серьезные недостатки. Гибрид 4xe отозвали из-за риска пожара. Также водители сообщали о проблемах с управлением, а также сбоях в информационно-развлекательной системе.

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