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Худшие годы выпуска Jeep Wrangler — избегайте их

19 декабря 2024 19:45
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Пять худших годов выпуска Jeep Wrangler, от которых следует держаться подальше
2021 Jeep Wrangler. Фото: caranddriver.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Водителям во всем мире Jeep Wrangler нравится за его авантюрный дух и свободу, которую он предлагает как на дороге, так и вне ее. Производитель совершенствовал внедорожник в течение десятилетий, однако не все модели внедорожника оправдывали высокие ожидания владельцев из-за проблем с надежностью.

О неудачных годах выпуска Jeep Wrangler написал Motor Biscuit.

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  • 2007 Jeep Wrangler (JK)

Модель 2007 года ознаменовала дебют поколения JK с новым двигателем 3,8 л V6, однако столкнулась с несколькими проблемами. Двигатель критиковали за недостаточную мощность и надежность, в частности, избыточный расход масла. Также были сбои в электричестве и известное "смертельное колебание" (когда передняя ось испытывает сильную дрожь после наезда на неровность на высоких скоростях). Все эти неприятности вели к дорогостоящим ремонтам и многочисленным отзывам.

  • 2008 Jeep Wrangler (JK)

Wrangler в 2008 году получил проблемы предыдущего года. Двигатель 3,8 л V6 страдал от утечек масла и износа. Модель испытала многочисленные отзывы тормозных систем и имела низкое качество интерьера, в частности в салон попадала вода во время дождя.

  • 2012 Jeep Wrangler (JK)

Wrangler 2012 с новым 3,6-литровым двигателем Pentastar V6 также столкнулся с проблемами. Некоторые авто имели неисправности головки блока цилиндров, что приводило к пропускам зажигания. Владельцы также сообщали о перегреве коробки передач и электрических сбоях.

  • 2014 Jeep Wrangler (JK)

Несмотря на усовершенствование, проблемы Wrangler продолжились и в 2014 году. Отзывы подушек безопасности из-за неисправных компрессоров ставили под угрозу безопасность пассажиров. Владельцы сообщали о переливе горючего во время заправки, а также о постоянном печально известном "смертельном колебании".

  • 2021 Jeep Wrangler (JL)

Wrangler 2021, часть поколения JL, имел современные функции, но и серьезные недостатки. Гибрид 4xe отозвали из-за риска пожара. Также водители сообщали о проблемах с управлением, а также сбоях в информационно-развлекательной системе.

Ранее эксперты назвали десять автомобилей, выходящих из строя после пробега 160 000 км. Также специалисты Consumer Reports составили список худших авто 2025 модельного года, цена которых не соответствует качеству.

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