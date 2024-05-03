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В Украине начнутся продажи нового Jeep Wrangler — комплектация и цены

3 мая 2024 19:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Две комплектации Jeep Wrangler — сколько стоит модель 2024 года в Украине.
2024 Jeep Wrangler Rubicon. Фото: jeep.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Обновленная модель 2024 года Jeep Wrangler получила ряд улучшений. Стало известно, в каких комплектациях и по каким ценам внедорожник будет продаваться в Украине.

Об этом сообщил Auto-Consulting.

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Автомобиль доступен с двумя вариантами кузова: стандартный Jeep Wrangler 2D (4,33 м) или удлиненный Jeep Wrangler 4D Unlimited (4,88 м). Внедорожник будут продавать в двух комплектациях: универсальная Sahara или Rubicon для преодоления экстремального бездорожья.

Sahara

  • Система полного привода Select-Trac с понижающим рядом 2,72:1.
  • Сплошная передняя ось Dana M186 и задний мост Dana M220.
  • Защита топливного бака и элементов коробки.
  • Полный список систем безопасности, включая адаптивный круиз-контроль и мониторинг слепых зон боковых зеркал, камера заднего вида.
  • Беспроводной доступ и запуск двигателя.
  • Климат-контроль, подогрев передних сидений и подогрев руля.
  • Система U-Connect 5 с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем.
  • Отделка сидений синтетической кожей.
  • Легкосплавные колесные диски 18х8,5.
  • Всесезонные шины 255/70 R18.

 

В Украине начнутся продажи нового Jeep Wrangler - комплектация и цены - фото 1
Фото: jeep.com

Rubicon

  • Система полного привода Rock Track с понижающим рядом 4,0:1.
  • Усиленная передняя ось Dana M210 и задний мост Dana M220 с разгруженными полуосями.
  • Электронная блокировка дифференциала переднего моста, электронная блокировка дифференциала заднего моста.
  • Камера переднего обзора с направляющими линиями.
  • Легкосплавные колесные диски 17х7,5.
  • Всесезонные шины 255/75 R17.

Цены

  • Jeep Wrangler 2D Rubicon — от 2 997 700 грн.
  • Jeep Wrangler 4D Sahara Unlimited — от 3 041 300 грн.
  • Jeep Wrangler 4D Rubicon Unlimited — от 3 152 200 грн.

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