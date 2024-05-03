Две комплектации Jeep Wrangler — сколько стоит модель 2024 года в Украине.

В Украине начнутся продажи нового Jeep Wrangler — комплектация и цены
3 мая 2024 19:45
2024 Jeep Wrangler Rubicon. Фото: jeep.com
Обновленная модель 2024 года Jeep Wrangler получила ряд улучшений. Стало известно, в каких комплектациях и по каким ценам внедорожник будет продаваться в Украине.
Об этом сообщил Auto-Consulting.
Читайте также:
Автомобиль доступен с двумя вариантами кузова: стандартный Jeep Wrangler 2D (4,33 м) или удлиненный Jeep Wrangler 4D Unlimited (4,88 м). Внедорожник будут продавать в двух комплектациях: универсальная Sahara или Rubicon для преодоления экстремального бездорожья.
Sahara
- Система полного привода Select-Trac с понижающим рядом 2,72:1.
- Сплошная передняя ось Dana M186 и задний мост Dana M220.
- Защита топливного бака и элементов коробки.
- Полный список систем безопасности, включая адаптивный круиз-контроль и мониторинг слепых зон боковых зеркал, камера заднего вида.
- Беспроводной доступ и запуск двигателя.
- Климат-контроль, подогрев передних сидений и подогрев руля.
- Система U-Connect 5 с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем.
- Отделка сидений синтетической кожей.
- Легкосплавные колесные диски 18х8,5.
- Всесезонные шины 255/70 R18.
Rubicon
- Система полного привода Rock Track с понижающим рядом 4,0:1.
- Усиленная передняя ось Dana M210 и задний мост Dana M220 с разгруженными полуосями.
- Электронная блокировка дифференциала переднего моста, электронная блокировка дифференциала заднего моста.
- Камера переднего обзора с направляющими линиями.
- Легкосплавные колесные диски 17х7,5.
- Всесезонные шины 255/75 R17.
Цены
- Jeep Wrangler 2D Rubicon — от 2 997 700 грн.
- Jeep Wrangler 4D Sahara Unlimited — от 3 041 300 грн.
- Jeep Wrangler 4D Rubicon Unlimited — от 3 152 200 грн.
Ранее мы представляли ТОП-50 самых дорогих кроссоверов и внедорожников мира в 2024 году. Также писали о лучших среднеразмерных кроссоверах и внедорожниках в 2024 году.
Читайте Новини.LIVE!