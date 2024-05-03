Две комплектации Jeep Wrangler — сколько стоит модель 2024 года в Украине.

2024 Jeep Wrangler Rubicon. Фото: jeep.com

Обновленная модель 2024 года Jeep Wrangler получила ряд улучшений. Стало известно, в каких комплектациях и по каким ценам внедорожник будет продаваться в Украине.

Об этом сообщил Auto-Consulting.

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Автомобиль доступен с двумя вариантами кузова: стандартный Jeep Wrangler 2D (4,33 м) или удлиненный Jeep Wrangler 4D Unlimited (4,88 м). Внедорожник будут продавать в двух комплектациях: универсальная Sahara или Rubicon для преодоления экстремального бездорожья.

Sahara

Система полного привода Select-Trac с понижающим рядом 2,72:1.

Сплошная передняя ось Dana M186 и задний мост Dana M220.

Защита топливного бака и элементов коробки.

Полный список систем безопасности, включая адаптивный круиз-контроль и мониторинг слепых зон боковых зеркал, камера заднего вида.

Беспроводной доступ и запуск двигателя.

Климат-контроль, подогрев передних сидений и подогрев руля.

Система U-Connect 5 с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем.

Отделка сидений синтетической кожей.

Легкосплавные колесные диски 18х8,5.

Всесезонные шины 255/70 R18.

Фото: jeep.com

Rubicon

Система полного привода Rock Track с понижающим рядом 4,0:1.

Усиленная передняя ось Dana M210 и задний мост Dana M220 с разгруженными полуосями.

Электронная блокировка дифференциала переднего моста, электронная блокировка дифференциала заднего моста.

Камера переднего обзора с направляющими линиями.

Легкосплавные колесные диски 17х7,5.

Всесезонные шины 255/75 R17.

Цены

Jeep Wrangler 2D Rubicon — от 2 997 700 грн.

Jeep Wrangler 4D Sahara Unlimited — от 3 041 300 грн.

Jeep Wrangler 4D Rubicon Unlimited — от 3 152 200 грн.

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