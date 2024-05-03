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В Україні розпочнуться продажі нового Jeep Wrangler — комплектація та ціни

3 травня 2024 19:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Дві комплектації Jeep Wrangler — скільки коштує модель 2024 року в Україні
2024 Jeep Wrangler Rubicon. Фото: jeep.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Оновлена модель 2024 Jeep Wrangler отримала низку покращень. Стало відомо, в яких комплектаціях та за якими цінами позашляховик продаватиметься в Україні.

Про це повідомив AUTO-Consulting.

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Автомобіль доступний з двома варіантами кузова: стандартний Jeep Wrangler 2D (4,33 м) або подовжений Jeep Wrangler 4D Unlimited (4,88 м). Позашляховик продаватимуть у двох комплектаціях: універсальна Sahara або Rubicon для подолання екстремального бездоріжжя.

Sahara

  • Система повного приводу Select-Trac зі знижувальним рядом 2,72:1.
  • Суцільна передня вісь Dana M186 та задній міст Dana M220.
  • Захист паливного бака та елементів трансмісії.
  • Повний перелік систем безпеки, зокрема адаптивний круїз-контроль та моніторинг сліпих зон бокових дзеркал, камера заднього огляду.
  • Безключовий доступ та запуск двигуна.
  • Клімат-контроль, підігрів передніх сидінь та підігрів керма.
  • Система U-Connect 5 з сенсорним 12,3-дюймовим дисплеєм.
  • Оздоблення сидінь синтетичною шкірою.
  • Легкосплавні колісні диски 18 х 8,5.
  • Всесезонні шини 255/70 R18.

 

В Україні розпочнуться продажі нового Jeep Wrangler — комплектація та ціни - фото 1
Фото: jeep.com

Rubicon

  • Система повного приводу Rock Track зі знижувальним рядом 4,0:1.
  • Посилена передня вісь Dana M210 та задній міст Dana M220 з розвантаженими напівосями.
  • Електронне блокування диференціала переднього мосту, електронне блокування диференціала заднього мосту.
  • Камера переднього огляду з напрямними лініями.
  • Легкосплавні колісні диски 17 х 7,5.
  • Всесезонні шини 255/75 R17 тощо.

Ціни

  • Jeep Wrangler 2D Rubicon — від 2 997 700 грн.
  • Jeep Wrangler 4D Sahara Unlimited — від 3 041 300 грн.
  • Jeep Wrangler 4D Rubicon Unlimited — від 3 152 200 грн.

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