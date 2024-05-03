Дві комплектації Jeep Wrangler — скільки коштує модель 2024 року в Україні

2024 Jeep Wrangler Rubicon. Фото: jeep.com

Оновлена модель 2024 Jeep Wrangler отримала низку покращень. Стало відомо, в яких комплектаціях та за якими цінами позашляховик продаватиметься в Україні.

Про це повідомив AUTO-Consulting.

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Автомобіль доступний з двома варіантами кузова: стандартний Jeep Wrangler 2D (4,33 м) або подовжений Jeep Wrangler 4D Unlimited (4,88 м). Позашляховик продаватимуть у двох комплектаціях: універсальна Sahara або Rubicon для подолання екстремального бездоріжжя.

Sahara

Система повного приводу Select-Trac зі знижувальним рядом 2,72:1.

Суцільна передня вісь Dana M186 та задній міст Dana M220.

Захист паливного бака та елементів трансмісії.

Повний перелік систем безпеки, зокрема адаптивний круїз-контроль та моніторинг сліпих зон бокових дзеркал, камера заднього огляду.

Безключовий доступ та запуск двигуна.

Клімат-контроль, підігрів передніх сидінь та підігрів керма.

Система U-Connect 5 з сенсорним 12,3-дюймовим дисплеєм.

Оздоблення сидінь синтетичною шкірою.

Легкосплавні колісні диски 18 х 8,5.

Всесезонні шини 255/70 R18.

Фото: jeep.com

Rubicon

Система повного приводу Rock Track зі знижувальним рядом 4,0:1.

Посилена передня вісь Dana M210 та задній міст Dana M220 з розвантаженими напівосями.

Електронне блокування диференціала переднього мосту, електронне блокування диференціала заднього мосту.

Камера переднього огляду з напрямними лініями.

Легкосплавні колісні диски 17 х 7,5.

Всесезонні шини 255/75 R17 тощо.

Ціни

Jeep Wrangler 2D Rubicon — від 2 997 700 грн.

Jeep Wrangler 4D Sahara Unlimited — від 3 041 300 грн.

Jeep Wrangler 4D Rubicon Unlimited — від 3 152 200 грн.

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