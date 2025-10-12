Подержанный Jeep Renegade: каких годов выпуска избегать

2017 Jeep Renegade Фото: caranddriver.com

Jeep Renegade, который дебютировал в 2015 году, стал революционным шагом для бренда. Этот компактный, более доступный и ориентированный на городское использование кроссовер успешно расширил модельный ряд Jeep. Производство модели завершилось в 2023 году, оставив покупателям девять лет выбора.

Специалисты Slash Gear проанализировали опыт владельцев Renegade, чтобы выделить наиболее проблемные модельные годы, которых следует избегать на вторичном рынке.

Первый и самый проблемный

Как часто случается с моделями первого года выпуска, Jeep Renegade 2015 года собрал наибольшее количество жалоб. Производители не всегда могут выявить все недостатки во время тестирования, и Renegade не стал исключением.

Самой распространенной жалобой стала 9-ступенчатая автоматическая коробка передач. Владельцы сообщали о том, что автомат дергается, колеблется, произвольно переключает передачи или выходит из строя. Впрочем, модели 2015 года также предлагались с 6-ступенчатой механикой, которая позволяет избежать этих проблем.

Много нареканий было на 2,4-литровый рядный 4-цилиндровый двигатель TigerShark. Владельцы жаловались на чрезмерный расход масла, неровную работу на холостом ходу, потерю оборотов или даже полное выключение во время движения. Тем, кто ищет более надежный вариант, стоит выбирать модель с меньшим 1,4-литровым турбодвигателем.

Среди дополнительных проблем упоминались сбои в электрике, неисправности тормозов и системы охлаждения.

Повторение недостатков

Поскольку Jeep лишь постепенно вносил корректировки в конструкцию, проблемы первого выпуска оставались актуальными для моделей 2016 и 2017 годов.

Модель 2017 года особенно выделяется, ведь на сайте NHTSA (Национальное управление безопасности дорожного движения США) поступило более 550 жалоб. Значительная их часть снова касалась 9-ступенчатого автомата и 2,4-литрового двигателя.

В дополнение к проблемам с трансмиссией, в ранних моделях часто оказывались неисправные топливные помпы. Эта проблема была настолько распространенной, что Jeep объявил отзыв для Renegade 2017-2018 годов выпуска.

Хотя обслуживание ранних Renegade является относительно доступным, покупателям рекомендуется искать модели, начиная с 2018 года, или внимательно проверять экземпляры 2015-2017 годов на предмет замены проблемных агрегатов.