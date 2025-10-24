Вживаний Jeep Compass: чи варто купувати

2018 Jeep Compass Jeep Фото: caranddriver.com

Компанія Jeep відома як виробник ненадійних автомобілів, регулярно займаючи останні місця у рейтингах. Хоча не всі моделі однаково проблемні, купувати вживаний кросовер Jeep Compass варто лише з готовністю до значних витрат на обслуговування.

Перше покоління (2007–2017)

Jeep Compass був першим кроком бренду в сегменті компактних кросоверів, представлений у 2007 році. Найбільш проблемними роками стали 2007, 2014 та 2016.

Поширені скарги:

Повідомляли про іржавіння підрамника та елементів підвіски (зокрема кульових шарнірів та рульових тяг), що робить авто небезпечним.

Власники часто стикаються з зупинками двигуна й на низьких швидкостях, й під час жвавого руху, а також з ривками та затримками при розгоні. Зберігаються численні електричні проблеми.

Перше покоління мало п'ять значних відкликань, пов’язаних з заїданням педалі акселератора, несправністю модулів керування ABS та ризиком втрати керованості через проблеми з рульовою колонкою.

Друге покоління (з 2018)

Друге покоління отримало значні стилістичні покращення, але ранні моделі виявилися ненадійними. Найбільш проблемною є модель 2018 року, на яку надійшло понад тисячу скарг.

Поширені неприємності:

Більшість проблем стосуються двигуна — раптові зупинки під час руху, низький тиск оливи, а також надмірне споживання оливи.

Зберігаються проблеми з електронікою, включаючи випадкове вимикання фар, затемнення екрана та перегрів з появою повідомлення "температура охолоджувальної рідини занадто висока".

Друге покоління мало шість значних відкликань, включно з ризиком зупинки автомобіля через вихід з ладу регулятора напруги та погіршенням гальмівної здатності.

Хоча новітні моделі (2023–2025 років) поки мають менше скарг, загальна репутація Jeep Compass як вживаного кросовера залишається вкрай низькою. Радість від його потенційних позашляхових можливостей може бути легко обірвана через серйозні проблеми з двигуном чи корозією.