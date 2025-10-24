Подержанный Jeep Compass: стоит ли покупать

2018 Jeep Compass Jeep Фото: caranddriver.com

Компания Jeep известна как производитель ненадежных автомобилей, регулярно занимая последние места в рейтингах. Хотя не все модели одинаково проблемные, покупать подержанный кроссовер Jeep Compass стоит только с готовностью к значительным затратам на обслуживание.

Об этом написал Car Buzz.

Первое поколение (2007-2017)

Jeep Compass был первым шагом бренда в сегменте компактных кроссоверов, представленный в 2007 году. Наиболее проблемными годами стали 2007, 2014 и 2016.

Распространенные жалобы:

Сообщали о ржавлении подрамника и элементов подвески (в частности шаровых шарниров и рулевых тяг), что делает авто опасным.

Владельцы часто сталкиваются с остановками двигателя и на низких скоростях, и во время оживленного движения, а также с рывками и задержками при разгоне. Сохраняются многочисленные электрические проблемы.

Первое поколение имело пять значительных отзывов, связанных с заеданием педали акселератора, неисправностью модулей управления ABS и риском потери управляемости из-за проблем с рулевой колонкой.

Второе поколение (с 2018)

Второе поколение получило значительные стилистические улучшения, но ранние модели оказались ненадежными. Наиболее проблемной является модель 2018 года, на которую поступило более тысячи жалоб.

Распространенные неприятности:

Большинство проблем касаются двигателя — внезапные остановки во время движения, низкое давление масла, а также чрезмерное потребление масла.

Сохраняются проблемы с электроникой, включая случайное выключение фар, затемнение экрана и перегрев с появлением сообщения "температура охлаждающей жидкости слишком высока".

Второе поколение имело шесть значительных отзывов, включая риск остановки автомобиля из-за выхода из строя регулятора напряжения и ухудшением тормозной способности.

Хотя новейшие модели (2023-2025 годов) пока имеют меньше жалоб, общая репутация Jeep Compass как подержанного кроссовера остается крайне низкой. Радость от его потенциальных внедорожных возможностей может быть легко прервана из-за серьезных проблем с двигателем или коррозией.