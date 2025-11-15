Названы проблемные дизельные двигатели на подержанных авто

Ремонт дизельного двигателя. Фото: randyfallsautomotiveservices.com

При покупке подержанного автомобиля дизельные двигатели часто привлекают своей экономичностью. Однако некоторые агрегаты могут превратить ожидаемую экономию в постоянные и чрезвычайно дорогие ремонты.

Автомобильные эксперты и механики на основе собственного опыта и статистики отказов назвали наиболее проблемные дизельные моторы, которых стоит остерегаться на вторичном рынке.

BMW N47 (2.0d)

Устанавливался на BMW 1, 3 и 5-й серий, X1, X3 (примерно 2007-2013). Ключевой болячкой двигателя является цепь ГРМ. Цепь часто растягивается или обрывается уже на пробегах 100 000-150 000 км, что приводит к капитальному ремонту или полной замене двигателя.

Симптомами проблемы являются характерный шум, треск или шорох в моторном отсеке, особенно при холодном запуске. При этом цепь расположена со стороны маховика, возле коробки передач — сзади двигателя, а не спереди. Из-за этого для ее замены нужно полностью демонтировать двигатель.

Двигатели до 2009 года выпуска были особенно проблемными. Также часто выходит из строя демпфер коленчатого вала.

Renault / Nissan 1.5 dCi (K9K)

Устанавливался на автомобилях Renault (Megane, Logan, Duster, Clio) Nissan (Qashqai и Juke).

На ранних версиях (до 2004 года) и на некоторых последующих мотор страдал от быстрого износа шатунных вкладышей из-за низкого давления масла, что грозило проворачиванием вкладышей и повреждением коленвала.

Версии с топливной аппаратурой Delphi чрезвычайно чувствительны к качеству дизельного топлива. Форсунки и топливный насос высокого давления быстро загрязняются и выходят из строя. Ремонт форсунок часто является очень дорогим.

Мотор требует сокращенного интервала замены масла (7500-8000 км) и строгого соблюдения регламента замены ремня ГРМ, так как его обрыв приводит к загибу клапанов.

Volkswagen Group 1.4 TDI

Устанавливался на Volkswagen Polo, Skoda Fabia, Seat Ibiza (1999-2010).

Нечетное количество цилиндров (три) создает сильную вибрацию, с чем не всегда справляется балансировочный вал.

Этот агрегат использует дорогостоящую систему насос-форсунок, которые подвержены износу. Повреждение посадочных мест форсунок в головке блока цилиндров является распространенной и дорогостоящей неисправностью.

Хотя двигатель экономичен, после пробега 130 000-150 000 км резко возрастает риск износа турбокомпрессора и проблем с клапаном EGR из-за засорения нагаром.

Toyota 2.0 D-4D (1AD-FTV)

Устанавливался на Toyota Avensis, Auris, Verso, RAV4 (2005-2015).

На некоторых партиях двигателей семейства AD (включая 2.0 и 2.2 D-4D) был обнаружен заводской дефект, связанный с окислением алюминия и регулярным пробоем прокладки головки блока цилиндров примерно после 150 000-200 000 км. Простая замена прокладки не помогает — требуется дорогостоящая шлифовка поверхностей. Эти моторы также известны прогрессирующим масложором.

Агрегат чувствителен к качеству топлива, а пьезофорсунки имеют невысокий ресурс. Рекомендуется регулярно (каждые 60 000 км) заменять уплотнительные шайбы под форсунками, чтобы избежать их прогорания и закисания.