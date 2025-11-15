Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Ненадежные дизельные двигатели на подержанных авто

Ненадежные дизельные двигатели на подержанных авто

Ua ru
Дата публикации 15 ноября 2025 01:20
обновлено: 22:05
Названы проблемные дизельные двигатели на подержанных авто
Ремонт дизельного двигателя. Фото: randyfallsautomotiveservices.com

При покупке подержанного автомобиля дизельные двигатели часто привлекают своей экономичностью. Однако некоторые агрегаты могут превратить ожидаемую экономию в постоянные и чрезвычайно дорогие ремонты.

Автомобильные эксперты и механики на основе собственного опыта и статистики отказов назвали наиболее проблемные дизельные моторы, которых стоит остерегаться на вторичном рынке.

Реклама
Читайте также:

BMW N47 (2.0d)

Устанавливался на BMW 1, 3 и 5-й серий, X1, X3 (примерно 2007-2013). Ключевой болячкой двигателя является цепь ГРМ. Цепь часто растягивается или обрывается уже на пробегах 100 000-150 000 км, что приводит к капитальному ремонту или полной замене двигателя.

Симптомами проблемы являются характерный шум, треск или шорох в моторном отсеке, особенно при холодном запуске. При этом цепь расположена со стороны маховика, возле коробки передач — сзади двигателя, а не спереди. Из-за этого для ее замены нужно полностью демонтировать двигатель.

Двигатели до 2009 года выпуска были особенно проблемными. Также часто выходит из строя демпфер коленчатого вала.

Renault / Nissan 1.5 dCi (K9K)

Устанавливался на автомобилях Renault (Megane, Logan, Duster, Clio) Nissan (Qashqai и Juke).

На ранних версиях (до 2004 года) и на некоторых последующих мотор страдал от быстрого износа шатунных вкладышей из-за низкого давления масла, что грозило проворачиванием вкладышей и повреждением коленвала.

Версии с топливной аппаратурой Delphi чрезвычайно чувствительны к качеству дизельного топлива. Форсунки и топливный насос высокого давления быстро загрязняются и выходят из строя. Ремонт форсунок часто является очень дорогим.

Мотор требует сокращенного интервала замены масла (7500-8000 км) и строгого соблюдения регламента замены ремня ГРМ, так как его обрыв приводит к загибу клапанов.

Также читайте:

Какие двигатели долговечнее: дизельные или бензиновые

ТОП-5 неубиваемых дизелей: на каких авто они стоят

Почему покупать подержанные дизельные авто в Польше опасно

Volkswagen Group 1.4 TDI

Устанавливался на Volkswagen Polo, Skoda Fabia, Seat Ibiza (1999-2010).

Нечетное количество цилиндров (три) создает сильную вибрацию, с чем не всегда справляется балансировочный вал.

Этот агрегат использует дорогостоящую систему насос-форсунок, которые подвержены износу. Повреждение посадочных мест форсунок в головке блока цилиндров является распространенной и дорогостоящей неисправностью.

Хотя двигатель экономичен, после пробега 130 000-150 000 км резко возрастает риск износа турбокомпрессора и проблем с клапаном EGR из-за засорения нагаром.

Toyota 2.0 D-4D (1AD-FTV)

Устанавливался на Toyota Avensis, Auris, Verso, RAV4 (2005-2015).

На некоторых партиях двигателей семейства AD (включая 2.0 и 2.2 D-4D) был обнаружен заводской дефект, связанный с окислением алюминия и регулярным пробоем прокладки головки блока цилиндров примерно после 150 000-200 000 км. Простая замена прокладки не помогает — требуется дорогостоящая шлифовка поверхностей. Эти моторы также известны прогрессирующим масложором.

Агрегат чувствителен к качеству топлива, а пьезофорсунки имеют невысокий ресурс. Рекомендуется регулярно (каждые 60 000 км) заменять уплотнительные шайбы под форсунками, чтобы избежать их прогорания и закисания.

ремонт авто проблемы советы автомобиль дизтопливо подержанные авто
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации