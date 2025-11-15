Названі проблемні дизельні двигуни на вживаних авто

Ремонт дизельного двигуна. Фото: randyfallsautomotiveservices.com

При купівлі вживаного автомобіля дизельні двигуни часто приваблюють своєю економічністю. Однак деякі агрегати можуть перетворити очікувану економію на постійні та надзвичайно дорогі ремонти.

Автомобільні експерти та механіки на основі власного досвіду та статистики відмов назвали найбільш проблемні дизельні мотори, яких варто остерігатися на вторинному ринку.

BMW N47 (2.0d)

Встановлювався на BMW 1, 3 та 5-ї серій, X1, X3 (приблизно 2007–2013). Ключовою болячкою двигуна є ланцюг ГРМ. Ланцюг часто розтягується або обривається вже на пробігах 100 000–150 000 км, що призводить до капітального ремонту або повної заміни двигуна.

Симптомами проблеми є характерний шум, тріск або шарудіння у моторному відсіку, особливо при холодному запуску. При цьому ланцюг розташований з боку маховика, біля коробки передач — ззаду двигуна, а не спереду. Через це для його заміни потрібно повністю демонтувати двигун.

Двигуни до 2009 року випуску були особливо проблемними. Також часто виходить з ладу демпфер колінчастого валу.

Renault/Nissan 1.5 dCi (K9K)

Встановлювався на автомобілях Renault (Megane, Logan, Duster, Clio) Nissan (Qashqai та Juke).

На ранніх версіях (до 2004 року) та на деяких наступних мотор страждав від швидкого зносу шатунних вкладишів через низький тиск оливи, що загрожувало провертанням вкладишів та пошкодженням колінвала.

Версії з паливною апаратурою Delphi надзвичайно чутливі до якості дизельного палива. Форсунки та паливний насос високого тиску швидко забруднюються та виходять з ладу. Ремонт форсунок часто є дуже дорогим.

Мотор вимагає скороченого інтервалу заміни оливи (7500–8000 км) та суворого дотримання регламенту заміни ременя ГРМ, позаяк його обрив призводить до загину клапанів.

Volkswagen Group 1.4 TDI

Встановлювався на Volkswagen Polo, Skoda Fabia, Seat Ibiza (1999–2010).

Непарна кількість циліндрів (три) створює сильну вібрацію, з чим не завжди справляється балансувальний вал.

Цей агрегат використовує дорогу систему насос-форсунок, які схильні до зносу. Пошкодження посадкових місць форсунок у головці блоку циліндрів є поширеною та дорогою несправністю.

Хоча двигун економічний, після пробігу 130 000–150 000 км різко зростає ризик зносу турбокомпресора та проблем з клапаном EGR через засмічення нагаром.

Toyota 2.0 D-4D (1AD-FTV)

Встановлювався на Toyota Avensis, Auris, Verso, RAV4 (2005-2015).

На деяких партіях двигунів сімейства AD (включаючи 2.0 та 2.2 D-4D) було виявлено заводський дефект, пов'язаний з окисленням алюмінію та регулярним пробоєм прокладки головки блоку циліндрів приблизно після 150 000-200 000 км. Проста заміна прокладки не допомагає — потрібна дорога шліфовка поверхонь. Ці мотори також відомі прогресуючим масложором.

Агрегат чутливий до якості пального, а п’єзофорсунки мають невисокий ресурс. Рекомендується регулярно (кожні 60 000 км) замінювати ущільнювальні шайби під форсунками, щоб уникнути їх прогоряння та закисання.