Головна Авто Чому водії надають перевагу дизелям — експерт

Чому водії надають перевагу дизелям — експерт

Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 15:20
Оновлено: 10:24
Чому українські водії віддають перевагу дизелям: пояснення експерта
Volkswagen Passat B7 Фото: wikipedia.org

Автомобілі з дизельними двигунами популярні на українському вторинному ринку. Всупереч поширеній думці про їхню дорогу експлуатацію та високу вартість ремонту, експерт YouTube-каналу "Юра Горячий" пояснив по пунктах, чому водії обирають дизель, та спростував міф про повну нівеляцію економії на паливі.

За словами фахівця, перевага дизельних агрегатів базується на чотирьох ключових факторах.

Динаміка та крутний момент

Першою та найочевиднішою причиною любові до дизеля є його динаміка. Дизельні двигуни, навіть малооб'ємні, мають високий крутний момент.

Власники відчувають суттєве прискорення, натиснувши на газ лише на третину, що неможливо у звичайних атмосферних бензинових двигунах, які вимагають розкручування 

Високий ресурс та надійність

Багато дизельних двигунів можуть похвалитися значно більшою витривалістю у порівнянні з бензиновими аналогами. Експерт зазначає, що дуже багато дизельних агрегатів мають закладений ресурс понад 350 000 км.

Це пояснюється тим, що дизелі зазвичай працюють на нижчих обертах, ніж бензинові двигуни, й менше напружуються для віддачі однакової потужності.

Збереження вартості

Автомобілі з дизельними двигунами менше втрачають у ціні з часом, що є важливим фактором для українських покупців.

На вживаному ринку в Україні дизельні версії німецьких авто (Volkswagen, BMW, Mercedes, Audi) та інших марок (Skoda, Volvo) цінуються вище, ніж бензинові аналоги тих самих років. Це дозволяє продати дизельне авто з меншою фінансовою втратою.

Економія пального

Найбільш спірне питання — економія. Фахівець провів детальний розрахунок, порівнявши витрати на паливо для двох умовних автомобілів (дизельний Volkswagen Passat B7 та бензиновий Ford Fusion) за два роки експлуатації (50 000 км).

Середня витрата палива у Passat B7 (дизель) становить близько 7 л/100 км, у Fusion (бензин) — близько 11 л/100 км. За 50 000 км економія Volkswagen на пальному становить 110 000 грн (майже 3000 доларів).

За словами експерта, щоб нівелювати цю економію, в дизельному авто за ці два роки має абсолютно все вийти з ладу (турбіна, сажовий фільтр, чотири форсунки, інтеркулер, паливний насос), що є вкрай малоймовірним за умови нормального обслуговування.

Важливе застереження: дизельний двигун не потрібен, якщо водій катається переважно по місту на короткі дистанції, позаяк в такому режимі агрегат не встигає повністю прогрітися, щоб працювати ефективно.

бензин авто Ford поради автомобіль дизпаливо Мотор Volkswagen двигун
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
