Почему украинские водители отдают предпочтение дизелям: объяснение эксперта

Volkswagen Passat B7

Автомобили с дизельными двигателями популярны на украинском вторичном рынке. Вопреки распространенному мнению об их дорогой эксплуатации и высокой стоимости ремонта, эксперт YouTube-канала "Юра Горячий" объяснил по пунктам, почему водители выбирают дизель, и опроверг миф о полной нивелировке экономии на топливе.

По словам специалиста, преимущество дизельных агрегатов базируется на четырех ключевых факторах.

Динамика и крутящий момент

Первой и самой очевидной причиной любви к дизелю является его динамика. Дизельные двигатели, даже малообъемные, имеют высокий крутящий момент.

Владельцы чувствуют существенное ускорение, нажав на газ лишь на треть, что невозможно в обычных атмосферных бензиновых двигателях, которые требуют раскрутки

Высокий ресурс и надежность

Многие дизельные двигатели могут похвастаться значительно большей выносливостью по сравнению с бензиновыми аналогами. Эксперт отмечает, что очень многие дизельные агрегаты имеют заложенный ресурс более 350 000 км.

Это объясняется тем, что дизели обычно работают на более низких оборотах, чем бензиновые двигатели, и меньше напрягаются для отдачи одинаковой мощности.

Сохранение стоимости

Автомобили с дизельными двигателями меньше теряют в цене со временем, что является важным фактором для украинских покупателей.

На подержанном рынке в Украине дизельные версии немецких авто (Volkswagen, BMW, Mercedes, Audi) и других марок (Skoda, Volvo) ценятся выше, чем бензиновые аналоги тех же годов. Это позволяет продать дизельное авто с меньшими финансовыми потерями.

Экономия горючего

Самый спорный вопрос — экономия. Специалист провел детальный расчет, сравнив расходы на топливо для двух условных автомобилей (дизельный Volkswagen Passat B7 и бензиновый Ford Fusion) за два года эксплуатации (50 000 км).

Средний расход топлива у Passat B7 (дизель) составляет около 7 л/100 км, у Fusion (бензин) — около 11 л/100 км. За 50 000 км экономия Volkswagen на топливе составляет 110 000 грн (почти 3000 долларов).

По словам эксперта, чтобы нивелировать эту экономию, в дизельном авто за эти два года должно абсолютно все выйти из строя (турбина, сажевый фильтр, четыре форсунки, интеркулер, топливный насос), что крайне маловероятно при нормальном обслуживании.

Важное предостережение: дизельный двигатель не нужен, если водитель катается преимущественно по городу на короткие дистанции, так как в таком режиме агрегат не успевает полностью прогреться, чтобы работать эффективно.