Купівля дизельні авто з пробігом у Польщі: чому це небезпечно

Продаж вживаних авто у Польщі. Фото: East News

Аналіз польського ринку вживаних авто показує, що дизельні моделі є найбільш зношеними транспортними засобами з високою ймовірністю фальсифікації пробігу. Експерти застерігають покупців: 70% цих машин імпортовані, а кожен четвертий такий автомобіль має історію серйозного зіткнення.

Про це написав Interia.

Реклама

Читайте також:

Вік та аварії

За даними компанії Carfax, на вторинному ринку Польщі досі домінують двигуни внутрішнього згоряння (94%), але саме дизельні автомобілі (44% ринку) є найбільш зношеною та проблематичною категорією.

Середній вік дизелів становить 16 років, а середній пробіг досягає 274 000 км. Це майже на 100 000 км більше, ніж у бензинових аналогів (176 000 км), що свідчить про значно вищий ступінь експлуатації.

Звіт Carfax не залишає сумнівів: 85% дизельних автомобілів несуть у собі значні ризики, включно зі скрученими показниками одометрів та нечіткою сервісною історією. А кожен четвертий такий автомобіль (25%) мав серйозне зіткнення або потрапляв в аварію. Для порівняння, серед бензинових авто частка ризикованих угод становить 75%.

Також читайте:

Чому водії надають перевагу дизелям

ТОП-5 невбиваних дизелів: на яких авто вони стоять

Які двигуни довговічніші: дизельні чи бензинові

Фактори ризику

До 70% дизельних авто потрапляють у Польщу з-за кордону, тоді як бензинових імпортується удвічі менше. Ці дизелі часто надходять з Західної Європи (Німеччини, Бельгії, Франції), де вони витісняються через екологічні норми та зміни у вподобаннях споживачів.

Крім того, дизелі набагато частіше змінюють власників — лише 9% залишаються в руках першого покупця.

"Дизельні двигуни ще мають великий попит, але тенденції, що спостерігаються в Польщі, показують, що цей транспорт знаходиться на завершенні свого терміну служби. Купівля такого автомобіля може стати серйозною фінансовою пасткою", — підсумував менеджер з розвитку бізнесу Carfax Роберт Левандовскі.