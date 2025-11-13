Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Чому купляти вживані дизельні авто у Польщі небезпечно

Чому купляти вживані дизельні авто у Польщі небезпечно

Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 20:40
Оновлено: 19:17
Купівля дизельні авто з пробігом у Польщі: чому це небезпечно
Продаж вживаних авто у Польщі. Фото: East News

Аналіз польського ринку вживаних авто показує, що дизельні моделі є найбільш зношеними транспортними засобами з високою ймовірністю фальсифікації пробігу. Експерти застерігають покупців: 70% цих машин імпортовані, а кожен четвертий такий автомобіль має історію серйозного зіткнення.

Про це написав Interia.

Реклама
Читайте також:

Вік та аварії

За даними компанії Carfax, на вторинному ринку Польщі досі домінують двигуни внутрішнього згоряння (94%), але саме дизельні автомобілі (44% ринку) є найбільш зношеною та проблематичною категорією.

Середній вік дизелів становить 16 років, а середній пробіг досягає 274 000 км. Це майже на 100 000 км більше, ніж у бензинових аналогів (176 000 км), що свідчить про значно вищий ступінь експлуатації.

Звіт Carfax не залишає сумнівів: 85% дизельних автомобілів несуть у собі значні ризики, включно зі скрученими показниками одометрів та нечіткою сервісною історією. А кожен четвертий такий автомобіль (25%) мав серйозне зіткнення або потрапляв в аварію. Для порівняння, серед бензинових авто частка ризикованих угод становить 75%.

Також читайте:

Чому водії надають перевагу дизелям

ТОП-5 невбиваних дизелів: на яких авто вони стоять

Які двигуни довговічніші: дизельні чи бензинові

Фактори ризику

До 70% дизельних авто потрапляють у Польщу з-за кордону, тоді як бензинових імпортується удвічі менше. Ці дизелі часто надходять з Західної Європи (Німеччини, Бельгії, Франції), де вони витісняються через екологічні норми та зміни у вподобаннях споживачів.

Крім того, дизелі набагато частіше змінюють власників — лише 9% залишаються в руках першого покупця.

"Дизельні двигуни ще мають великий попит, але тенденції, що спостерігаються в Польщі, показують, що цей транспорт знаходиться на завершенні свого терміну служби. Купівля такого автомобіля може стати серйозною фінансовою пасткою", — підсумував менеджер з розвитку бізнесу Carfax Роберт Левандовскі.

Польща авто проблеми автомобіль дизпаливо продаж авто вживані авто
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації