Почему покупать подержанные дизельные авто в Польше опасно

Дата публикации 13 ноября 2025 20:40
обновлено: 19:17
Покупка дизельные авто с пробегом в Польше: почему это опасно
Продажа подержанных авто в Польше. Фото: East News

Анализ польского рынка подержанных авто показывает, что дизельные модели являются наиболее изношенными транспортными средствами с высокой вероятностью фальсификации пробега. Эксперты предостерегают покупателей: 70% этих машин импортированы, а каждый четвертый такой автомобиль имеет историю серьезного столкновения.

Об этом написал Interia.

Возраст и аварии

По данным компании Carfax, на вторичном рынке Польши до сих пор доминируют двигатели внутреннего сгорания (94%), но именно дизельные автомобили (44% рынка) являются наиболее изношенной и проблематичной категорией.

Средний возраст дизелей составляет 16 лет, а средний пробег достигает 274 000 км. Это почти на 100 000 км больше, чем у бензиновых аналогов (176 000 км), что свидетельствует о значительно более высокой степени эксплуатации.

Отчет Carfax не оставляет сомнений: 85% дизельных автомобилей несут в себе значительные риски, включая скрученные показатели одометров и нечеткую сервисную историю. А каждый четвертый такой автомобиль (25%) имел серьезное столкновение или попадал в аварию. Для сравнения, среди бензиновых авто доля рискованных сделок составляет 75%.



Факторы риска

До 70% дизельных авто попадают в Польшу из-за рубежа, тогда как бензиновых импортируется вдвое меньше. Эти дизели часто поступают из Западной Европы (Германии, Бельгии, Франции), где они вытесняются из-за экологических норм и изменений в предпочтениях потребителей.

Кроме того, дизели гораздо чаще меняют владельцев — лишь 9% остаются в руках первого покупателя.

"Дизельные двигатели еще пользуются большим спросом, но тенденции, наблюдаемые в Польше, показывают, что этот транспорт находится на завершении своего срока службы. Покупка такого автомобиля может стать серьезной финансовой ловушкой", — подытожил менеджер по развитию бизнеса Carfax Роберт Левандовски.

Максим Сайгак
Автор:
Максим Сайгак
