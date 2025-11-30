Зимние дворники для авто: названа лучшая бюджетная модель

Стеклоочистители. Фото: freepik.com

Какие стеклоочистители лучше всего справляются с водой, грязью и снегом при низких температурах? Немецкий автомобильный клуб ADAC провел масштабное тестирование зимних моделей, определив абсолютного победителя, который значительно опередил конкурентов.

Об этом сообщил Moto.

Реклама

Читайте также:

Как тестировали

С наступлением холодов и снегопадов, вопрос качественной видимости на дороге становится актуальным для водителей. Чтобы помочь автомобилистам сделать правильный выбор, эксперты ADAC провели обширное тестирование 18 популярных моделей зимних стеклоочистителей разных производителей.

Тесты проходили при различных условиях — от сухой езды и умеренного дождя до интенсивных снегопадов и экстремально низких температур. Эксперты оценивали эффективность очистки как переднего, так и заднего стекла, а также ключевые характеристики, такие как скорость стирания и легкость монтажа.

Абсолютный лидер

По результатам всесторонних испытаний, бескаркасные дворники Bosch Aerotwin Multi-Clip стали абсолютным победителем, получив оценку "хорошо" (1,8 по немецкой шкале). Они показали высочайшую эффективность очистки лобового стекла как в условиях холода и снега, так и во время дождя, опередив даже более дорогие модели премиум-класса.

Особо эксперты отметили высокую устойчивость Bosch к износу, что является важным показателем долговечности. При этом цена на них оказалась одной из самых доступных среди лидеров теста.

Также читайте:

Как спасти примерзшие к лобовому стеклу авто дворники

Какие кнопки нельзя нажимать в автомобиле во время дождя

Как избавиться от скрипа дворников на лобовом стекле авто

Другие модели и выводы ADAC

Кроме Bosch, высокую оценку "хорошо" (2,2) получили также Cartrend и Hella Cleantech, которые продемонстрировали надежную работу, хоть немного и отстали от победителя.

Многие другие модели, включая продукты от SWF, Alca и премиальных марок, получили лишь "удовлетворительно". Тест выявил, что даже известные бренды могут иметь проблемы, особенно в условиях низких температур. Например, некоторые модели показали недостаточную эффективность при очистке снежной каши и обледенения, а другие быстро изнашивались.

Главный вывод ADAC для водителей: при выборе стеклоочистителей не стоит руководствоваться только ценой. Как показал тест, лучший результат обеспечивают качественные бескаркасные модели.