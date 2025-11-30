Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Названі найкращі зимові склоочисники для авто у 2025 році

Названі найкращі зимові склоочисники для авто у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 30 листопада 2025 09:45
Зимові склоочисники для авто: названа найкраща бюджетна модель
Склоочисники. Фото: freepik.com

Які склоочисники найкраще справляються з водою, брудом та снігом при низьких температурах? Німецький автомобільний клуб ADAC провів масштабне тестування зимових моделей, визначивши абсолютного переможця, який значно випередив конкурентів.

Про це повідомив Moto.

Реклама
Читайте також:

Як тестували

З настанням холодів та снігопадів, питання якісної видимості на дорозі стає актуальним для водіїв. Щоб допомогти автомобілістам зробити правильний вибір, експерти ADAC провели велике тестування 18 популярних моделей зимових склоочисників різних виробників.

Тести проходили за різноманітних умов — від сухої їзди та помірного дощу до інтенсивних снігопадів та екстремально низьких температур. Експерти оцінювали ефективність очищення як переднього, так і заднього скла, а також ключові характеристики, такі як швидкість стирання та легкість монтажу.

Абсолютний лідер

За результатами всебічних випробувань, безкаркасні склоочисники Bosch Aerotwin Multi-Clip стали абсолютним переможцем, отримавши оцінку "добре" (1,8 за німецькою шкалою). Вони показали найвищу ефективність очищення лобового скла як в умовах холоду та снігу, так і під час дощу, випередивши навіть дорожчі моделі преміумкласу.

Особливо експерти відзначили високу стійкість Bosch до зносу, що є важливим показником довговічності. Водночас ціна на них виявилася однією з найдоступніших серед лідерів тесту.

Також читайте:

Як врятувати примерзлі до лобового скла авто двірники

Які кнопки не можна натискати в автомобілі під час дощу

Як позбутися скрипу двірників на лобовому склі авто

Інші моделі та висновки ADAC

Крім Bosch, високу оцінку "добре" (2,2) отримали також Cartrend та Hella Cleantech, які продемонстрували надійну роботу, хоч трохи й відстали від переможця.

Багато інших моделей, включаючи продукти від SWF, Alca та преміальних марок, отримали лише "задовільно". Тест виявив, що навіть відомі бренди можуть мати проблеми, особливо в умовах низьких температур. Наприклад, деякі моделі показали недостатню ефективність при очищенні снігової каші та обмерзання, а інші швидко зношувалися.

Головний висновок ADAC для водіїв: при виборі склоочисників не варто керуватися лише ціною. Як показав тест, найкращий результат забезпечують якісні безкаркасні моделі.

авто сніг зима дощ поради автомобіль тест
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації