Зимові склоочисники для авто: названа найкраща бюджетна модель

Які склоочисники найкраще справляються з водою, брудом та снігом при низьких температурах? Німецький автомобільний клуб ADAC провів масштабне тестування зимових моделей, визначивши абсолютного переможця, який значно випередив конкурентів.

Як тестували

З настанням холодів та снігопадів, питання якісної видимості на дорозі стає актуальним для водіїв. Щоб допомогти автомобілістам зробити правильний вибір, експерти ADAC провели велике тестування 18 популярних моделей зимових склоочисників різних виробників.

Тести проходили за різноманітних умов — від сухої їзди та помірного дощу до інтенсивних снігопадів та екстремально низьких температур. Експерти оцінювали ефективність очищення як переднього, так і заднього скла, а також ключові характеристики, такі як швидкість стирання та легкість монтажу.

Абсолютний лідер

За результатами всебічних випробувань, безкаркасні склоочисники Bosch Aerotwin Multi-Clip стали абсолютним переможцем, отримавши оцінку "добре" (1,8 за німецькою шкалою). Вони показали найвищу ефективність очищення лобового скла як в умовах холоду та снігу, так і під час дощу, випередивши навіть дорожчі моделі преміумкласу.

Особливо експерти відзначили високу стійкість Bosch до зносу, що є важливим показником довговічності. Водночас ціна на них виявилася однією з найдоступніших серед лідерів тесту.

Інші моделі та висновки ADAC

Крім Bosch, високу оцінку "добре" (2,2) отримали також Cartrend та Hella Cleantech, які продемонстрували надійну роботу, хоч трохи й відстали від переможця.

Багато інших моделей, включаючи продукти від SWF, Alca та преміальних марок, отримали лише "задовільно". Тест виявив, що навіть відомі бренди можуть мати проблеми, особливо в умовах низьких температур. Наприклад, деякі моделі показали недостатню ефективність при очищенні снігової каші та обмерзання, а інші швидко зношувалися.

Головний висновок ADAC для водіїв: при виборі склоочисників не варто керуватися лише ціною. Як показав тест, найкращий результат забезпечують якісні безкаркасні моделі.