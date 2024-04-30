Як знайти причину скрипу двірників автомобіля та усунути його — шість лайфхаків

Двірники. Фото: mycar.repair

Якщо склоочисники почали неприємно скрипіти під час роботи, дратувати та заважати водієві, не спішіть їх одразу ж міняти. Проблема може бути як простою, так й набагато серйознішою.

Експерти радять спочатку знайти причину надокучливих звуків, а вже потім боротися з їхніми наслідками.

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Причина: механізми

Насамперед підійміть склоочисники та перевірте, чи продовжують вони скрипіти у вертикальному положенні. Якщо здогадка підтвердилася, змастіть усі механізми двірника.

Причина: склоомивач

Перевірте, чи достатньо склоомивача у спеціальному баку. Його нестача може впливати на появу неприємного звуку. Просто долийте рідину до потрібного рівня.

Причина: гумки

Намочить лобове скло водою та увімкніть склоочисники. Якщо під час їхнього руху по склу з’явиться скрип, замініть гумку або й усю щітку.

Причина: недостатній притиск

Викликають скрип неправильний притиск та погано відрегульовані гайки фіксації. Якщо щітки ледь рухаються по склу, то потрібно відігнути важелі. Якщо з важелями все нормально, то потрібно відрегулювати гайки фіксації.

Причина: пружини та важелі

З часом важелі й пружини, які між ними розташовані, можуть ослабнути. Доведеться замінити ці деталі.

Причина: лобове скло

З часом на поверхні лобового скла можуть з’являтися сколи або невеличкі подряпини, через що склоочисники не можуть нормально працювати. У такій ситуації доведеться робити полірування скла, або міняти його, або терпіти скрип.

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