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Вбереже нерви водія — як позбутися скрипу двірників на лобовому склі авто

30 квітня 2024 19:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Як знайти причину скрипу двірників автомобіля та усунути його — шість лайфхаків
Двірники. Фото: mycar.repair
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Якщо склоочисники почали неприємно скрипіти під час роботи, дратувати та заважати водієві, не спішіть їх одразу ж міняти. Проблема може бути як простою, так й набагато серйознішою.

Експерти радять спочатку знайти причину надокучливих звуків, а вже потім боротися з їхніми наслідками.

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Причина: механізми

Насамперед підійміть склоочисники та перевірте, чи продовжують вони скрипіти у вертикальному положенні. Якщо здогадка підтвердилася, змастіть усі механізми двірника.

Причина: склоомивач

Перевірте, чи достатньо склоомивача у спеціальному баку. Його нестача може впливати на появу неприємного звуку. Просто долийте рідину до потрібного рівня.

Причина: гумки

Намочить лобове скло водою та увімкніть склоочисники. Якщо під час їхнього руху по склу з’явиться скрип, замініть гумку або й усю щітку.

Причина: недостатній притиск

Викликають скрип неправильний притиск та погано відрегульовані гайки фіксації. Якщо щітки ледь рухаються по склу, то потрібно відігнути важелі. Якщо з важелями все нормально, то потрібно відрегулювати гайки фіксації.

Причина: пружини та важелі

З часом важелі й пружини, які між ними розташовані, можуть ослабнути. Доведеться замінити ці деталі.

Причина: лобове скло

З часом на поверхні лобового скла можуть з’являтися сколи або невеличкі подряпини, через що склоочисники не можуть нормально працювати. У такій ситуації доведеться робити полірування скла, або міняти його, або терпіти скрип.

Раніше ми писали про типові помилки, через які водії псують коробку передач авто. Також експерти пояснили, чому одразу після поїздки не варто глушити мотор авто.

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