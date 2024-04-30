Как найти причину скрипа дворников автомобиля и устранить его — шесть лайфхаков

Убережет нервы водителя — как избавиться от скрипа дворников на лобовом стекле авто
Если стеклоочистители начали неприятно скрипеть во время работы, раздражать и мешать водителю, не спешите их сразу менять. Проблема может быть как простой, так и гораздо более серьезной.
Эксперты советуют сначала найти причину надоедливых звуков, а уже потом бороться с их последствиями.
Причина: механизмы
Прежде всего поднимите стеклоочистители и проверьте, продолжают ли они скрипеть в вертикальном положении. Если догадка подтвердилась, смажьте все механизмы дворника.
Причина: стеклоомыватель
Проверьте, достаточно ли стеклоомывателя в специальном баке. Его недостаток может повлиять на появление неприятного звука. Просто долейте жидкость до нужного уровня.
Причина: резинки
Смочите лобовое стекло водой и включите стеклоочистители. Если во время движения по стеклу появится скрип, замените резинку или всю щетку.
Причина: недостаточный прижим
Скрип вызывает неправильный прижим и плохо отрегулированные гайки фиксации. Если щетки едва двигаются по стеклу, то нужно отогнуть рычаги. Если с рычагами все нормально, нужно отрегулировать гайки фиксации.
Причина: пружины и рычаги
Со временем рычаги и расположенные между ними пружины могут ослабнуть. Придется заменить эти детали.
Причина: лобовое стекло
Со временем на поверхности лобового стекла могут появляться сколы или царапины, из-за чего стеклоочистители не могут нормально работать. В такой ситуации придется производить полировку стекла, или менять его, или терпеть скрип.
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