Как найти причину скрипа дворников автомобиля и устранить его — шесть лайфхаков

Дворники. Фото: mycar.repair

Если стеклоочистители начали неприятно скрипеть во время работы, раздражать и мешать водителю, не спешите их сразу менять. Проблема может быть как простой, так и гораздо более серьезной.

Эксперты советуют сначала найти причину надоедливых звуков, а уже потом бороться с их последствиями.

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Причина: механизмы

Прежде всего поднимите стеклоочистители и проверьте, продолжают ли они скрипеть в вертикальном положении. Если догадка подтвердилась, смажьте все механизмы дворника.

Причина: стеклоомыватель

Проверьте, достаточно ли стеклоомывателя в специальном баке. Его недостаток может повлиять на появление неприятного звука. Просто долейте жидкость до нужного уровня.

Причина: резинки

Смочите лобовое стекло водой и включите стеклоочистители. Если во время движения по стеклу появится скрип, замените резинку или всю щетку.

Причина: недостаточный прижим

Скрип вызывает неправильный прижим и плохо отрегулированные гайки фиксации. Если щетки едва двигаются по стеклу, то нужно отогнуть рычаги. Если с рычагами все нормально, нужно отрегулировать гайки фиксации.

Причина: пружины и рычаги

Со временем рычаги и расположенные между ними пружины могут ослабнуть. Придется заменить эти детали.

Причина: лобовое стекло

Со временем на поверхности лобового стекла могут появляться сколы или царапины, из-за чего стеклоочистители не могут нормально работать. В такой ситуации придется производить полировку стекла, или менять его, или терпеть скрип.

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