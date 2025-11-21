Видео
Дата публикации 21 ноября 2025 06:45
обновлено: 21:02
Лучший подержанный кроссовер десятилетия
2020 Lexus RX Фото: Lexus

На рынке подержанных автомобилей Lexus RX заслуженно получил титул лучшего кроссовера десятилетия, что подтверждается неизменно высокими рейтингами качества и надежности JD Power. Это результат инженерной философии бренда, которая сосредоточена на долговечности, а не на мимолетных рекордах.

Об этом написал Top Speed.

Лучшие модельные годы

Для тех, кто ищет более новый автомобиль с меньшим пробегом, модель 2020 года является оптимальным выбором. Она выглядит современно и включает несколько лет итеративных усовершенствований (стабилизация ПО, сглаживание трансмиссии). RX 2020 года является одной из самых беспроблемных машин, которая настолько хорошо сочетает цену, технологии и надежность, что ее часто рекомендуют даже опытные механики.

RX 2015 года предлагает надежный двигатель V6, прочные материалы и механическую простоту, рассчитанную на 320 000 км. Благодаря прохождению кривой амортизации, обеспечивается вся надежность Lexus без премиальной цены новых моделей.

Lexus RX 2018 и 2019 годов — это самая стабильная часть четвертого поколения. Модели достаточно новые, чтобы чувствоваться современными, и прочные. Являются одними из самых безопасных вариантов средней ценовой категории. Владельцы сообщают о беззаботных отношениях: меньше проблем с электричеством, высокая надежность трансмиссии и прочная отделка салона даже после 100 000 км. Эти годы являются золотой серединой между доступностью, надежностью и современными технологиями, поэтому они пользуются высоким спросом.

Lexus RX 2022 года предлагает самые современные технологии с проверенной надежностью. При этом компания устранила проблемы информационно-развлекательной системы и обновила системы безопасности. Преимущество заключается в получении почти нового автомобиля по более гуманной цене.

Почему выбирают Lexus

Lexus играет в долгосрочную игру на надежность, предоставляя приоритет проверенным двигателям, консервативным обновлением программного обеспечения, надежным трансмиссиям и компонентам, разработанным для ежедневного использования в течение десятилетия.

Именно поэтому Lexus имеет высокие оценки JD Power: компания намеренно снижает нагрузку на оборудование, ведь RX не пытается быть спортивным кроссовером, он хочет избавиться от потребности в номере телефона механика.

Но даже лучшие кроссоверы нуждаются в проверке перед покупкой, которая должна включать следующее:

  • полная история обслуживания;
  • износ тормозов и состояние ротора (RX тяжелые);
  • проверка подвески;
  • состояние гибридного аккумулятора (для моделей RX 450h с большим пробегом);
  • обновление информационно-развлекательной системы.

По сравнению с большинством роскошных кроссоверов, слабые места RX незначительны, но лучший способ избежать неудачи — не спешить с покупкой и не пропускать техосмотр.

Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
