Дата публікації: 21 листопада 2025 06:45
Оновлено: 21:02
Найкращий вживаний кросовер десятиліття
2020 Lexus RX Фото: Lexus

На ринку вживаних автомобілів Lexus RX заслужено отримав титул найкращого кросовера десятиліття, що підтверджується незмінно високими рейтингами якості та надійності JD Power. Це результат інженерної філософії бренду, яка зосереджена на довговічності, а не на швидкоплинних рекордах.

Про це написав Top Speed.

Найкращі модельні роки

Для тих, хто шукає новіший автомобіль з меншим пробігом, модель 2020 року є оптимальним вибором. Вона виглядає сучасно та включає кілька років ітеративних удосконалень (стабілізація ПЗ, згладжування трансмісії). RX 2020 року є однією з найбезпроблемніших машин, яка настільки добре поєднує ціну, технології та надійність, що її часто рекомендують навіть досвідчені механіки.

RX 2015 року пропонує надійний двигун V6, міцні матеріали та механічну простоту, розраховану на 320 000 км. Завдяки проходженню кривої амортизації, забезпечується вся надійність Lexus без преміальної ціни нових моделей.

Lexus RX 2018 та 2019 років — це найстабільніша частина четвертого покоління. Моделі достатньо нові, щоб відчуватися сучасними, та міцні. Є одними з найбезпечніших варіантів середньої цінової категорії. Власники повідомляють про безтурботні стосунки: менше проблем з електрикою, висока надійність трансмісії та міцне оздоблення салону навіть після 100 000 км. Ці роки є золотою серединою між доступністю, надійністю та сучасними технологіями, тому вони мають високий попит.

Lexus RX 2022 року пропонує найсучасніші технології з перевіреною надійністю. При цьому компанія усунула проблеми інформаційно-розважальної системи та оновила системи безпеки. Перевага полягає в отриманні майже нового автомобіля за гуманнішою ціною.

Чому обирають Lexus

Lexus грає в довгострокову гру на надійність, надаючи пріоритет перевіреним двигунам, консервативним оновленням програмного забезпечення, надійним трансмісіям та компонентам, розробленим для щоденного використання протягом десятиліття.

Саме тому Lexus має високі оцінки JD Power: компанія навмисно знижує навантаження на обладнання, адже RX не намагається бути спортивним кросовером, він хоче позбутися потреби в номері телефону механіка.

Але навіть найкращі кросовери потребують перевірки перед покупкою, яка має включати наступне:

  • повна історія обслуговування;
  • знос гальм та стан ротора (RX важкі);
  • перевірка підвіски;
  • стан гібридного акумулятора (для моделей RX 450h з великим пробігом);
  • оновлення інформаційно-розважальної системи.

Порівняно з більшістю розкішних кросоверів, слабкі місця RX незначні, але найкращий спосіб уникнути невдачі — не поспішати з покупкою та не пропускати техогляд.

рейтинг Японія авто поради автомобіль гібрид
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
