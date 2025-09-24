Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Зачем Suzuki поменяла свой логотип

Зачем Suzuki поменяла свой логотип

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 15:20
Почему Suzuki поменяла свой логотип
2020 Suzuki Jimny Фото: motortrend.com

Автомобильная компания Suzuki обновляет свой логотип впервые с 2003 года. Хотя фирменная S-образная форма остается, теперь она выполнена в плоском серебристом цвете вместо привычного хрома. Это решение соответствует общемировой тенденции среди автопроизводителей, которые стремятся упростить свои значки.

Об этом написал Autokult.

Реклама
Читайте также:

Суть эмблемы

В современном цифровом мире, где визуальная идентичность бренда должна быть четкой на экранах смартфонов и в социальных сетях, плоский двумерный дизайн становится все популярнее. Впрочем, некоторые эксперты считают, что такая упрощенная эстетика может лишить логотипы индивидуальности и объема.

Suzuki присоединилась к длинному списку автомобильных брендов, которые уже обновили свои логотипы. Среди них Volkswagen, Audi, Nissan, Mazda, BMW, Mini, Volvo, Kia, Opel, Renault, Peugeot, Aston Martin, Bentley, Lotus, Jaguar, Buick и Lamborghini.

Также читайте:

Стоит ли купить подержанный кроссовер Suzuki Vitara

Пять автомобилей Toyota, которые на самом деле являются моделями Suzuki

Британские эксперты определили три самых надежных автомобиля

Что говорит Suzuki

Навіщо Suzuki поміняла свій логотип - фото 1
Новый логотип Suzuki. Фото: globalsuzuki.com

"Новая эмблема отражает недавно установленный корпоративный слоган By Your Side (Рядом с тобой) и воплощает обязательства Suzuki сосредоточиться на клиенте, а также новые возможности для будущего", - пояснили в компании.

Первые автомобили с обновленными значками будут представлены на выставке Japan Mobility Show 2025, которая состоится 30 октября.

Япония авто автомобиль интересные факты Логотип
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации