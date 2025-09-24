Почему Suzuki поменяла свой логотип

2020 Suzuki Jimny Фото: motortrend.com

Автомобильная компания Suzuki обновляет свой логотип впервые с 2003 года. Хотя фирменная S-образная форма остается, теперь она выполнена в плоском серебристом цвете вместо привычного хрома. Это решение соответствует общемировой тенденции среди автопроизводителей, которые стремятся упростить свои значки.

Об этом написал Autokult.

Суть эмблемы

В современном цифровом мире, где визуальная идентичность бренда должна быть четкой на экранах смартфонов и в социальных сетях, плоский двумерный дизайн становится все популярнее. Впрочем, некоторые эксперты считают, что такая упрощенная эстетика может лишить логотипы индивидуальности и объема.

Suzuki присоединилась к длинному списку автомобильных брендов, которые уже обновили свои логотипы. Среди них Volkswagen, Audi, Nissan, Mazda, BMW, Mini, Volvo, Kia, Opel, Renault, Peugeot, Aston Martin, Bentley, Lotus, Jaguar, Buick и Lamborghini.

Что говорит Suzuki

Новый логотип Suzuki. Фото: globalsuzuki.com

"Новая эмблема отражает недавно установленный корпоративный слоган By Your Side (Рядом с тобой) и воплощает обязательства Suzuki сосредоточиться на клиенте, а также новые возможности для будущего", - пояснили в компании.

Первые автомобили с обновленными значками будут представлены на выставке Japan Mobility Show 2025, которая состоится 30 октября.