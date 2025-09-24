Відео
Навіщо Suzuki поміняла свій логотип

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 15:20
Чому Suzuki поміняла свій логотип
2020 Suzuki Jimny Фото: motortrend.com

Автомобільна компанія Suzuki оновлює свій логотип вперше з 2003 року. Хоча фірмова S-подібна форма залишається, тепер вона виконана в плоскому сріблястому кольорі замість звичного хрому. Це рішення відповідає загальносвітовій тенденції серед автовиробників, які прагнуть спростити свої значки.

Про це написав Autokult.

Сутність емблеми

У сучасному цифровому світі, де візуальна ідентичність бренду має бути чіткою на екранах смартфонів та в соціальних мережах, плоский двовимірний дизайн стає все популярнішим. Втім, деякі експерти вважають, що така спрощена естетика може позбавити логотипи індивідуальності та об'єму.

Suzuki приєдналася до довгого списку автомобільних брендів, які вже оновили свої логотипи. Серед них Volkswagen, Audi, Nissan, Mazda, BMW, Mini, Volvo, Kia, Opel, Renault, Peugeot, Aston Martin, Bentley, Lotus, Jaguar, Buick та Lamborghini.

Що говорить Suzuki

Навіщо Suzuki поміняла свій логотип - фото 1
Новий логотип Suzuki. Фото: globalsuzuki.com

"Нова емблема відображає нещодавно встановлений корпоративний слоган By Your Side (Поруч з тобою) та втілює зобов’язання Suzuki зосередитися на клієнті, а також нові можливості для майбутнього", — пояснили в компанії.

Перші автомобілі з оновленими значками будуть представлені на виставці Japan Mobility Show 2025, що відбудеться 30 жовтня.

Японія авто автомобіль цікаві факти Логотип
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
