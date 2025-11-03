Новый логотип Mazda: где и когда появится

2026 Mazda CX-5 Фото: Mazda

На выставке Japan Mobility Show 2025 в Японии компания Mazda наконец-то официально представила свой новый логотип. Событие ожидаемое, ведь впервые о смене фирменного значка бренда сообщалось еще в январе.

Об этом сообщил Motor1.

Реклама

Читайте также:

Ради цифровизации

Новый символ — это тонкая эволюция эмблемы 1997 года. Как Volkswagen и BMW, Mazda выбрала более чистый, плоский и минималистичный дизайн для лучшей адаптации к цифровой среде. Этот подход должен улучшить видимость бренда в Интернете.

Крылатая буква "M" стала более четкой, хотя и несколько потеряла глубину по сравнению с предыдущей версией, а крылья стали менее выраженными.

Обновление коснулось не только эмблемы: на некоторых моделях, например, на китайском кроссовере EZ-60 и CX-5 2026 года, рядом с традиционным символом появилась новая надпись Mazda — на задних дверях и руле.

Также читайте:

Насколько надежны двигатели Mazda Skyactiv

Каких подержанных кроссоверов Mazda CX-5 следует избегать

Самый надежный автомобиль Mazda за последние десять лет

Объяснение Mazda

Старый и новый логотипы Mazda. Фото: Mazda

Сначала новый логотип будет активно использоваться в цифровом пространстве. По словам Тамары Млинарчик из Mazda North American Operations, целью является оптимизация видимости в цифровых медиа. Новый символ и словесный знак постепенно появится:

в рекламных акциях, преимущественно цифровых, для нового CX-5;

на веб-сайтах;

на будущих новых моделях.

Решение о применении нового логотипа на текущих моделях еще не принято.