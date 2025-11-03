Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Зачем Mazda понадобился новый логотип

Зачем Mazda понадобился новый логотип

Ua ru
Дата публикации 3 ноября 2025 15:20
обновлено: 11:33
Новый логотип Mazda: где и когда появится
2026 Mazda CX-5 Фото: Mazda

На выставке Japan Mobility Show 2025 в Японии компания Mazda наконец-то официально представила свой новый логотип. Событие ожидаемое, ведь впервые о смене фирменного значка бренда сообщалось еще в январе.

Об этом сообщил Motor1.

Реклама
Читайте также:

Ради цифровизации

Новый символ — это тонкая эволюция эмблемы 1997 года. Как Volkswagen и BMW, Mazda выбрала более чистый, плоский и минималистичный дизайн для лучшей адаптации к цифровой среде. Этот подход должен улучшить видимость бренда в Интернете.

Крылатая буква "M" стала более четкой, хотя и несколько потеряла глубину по сравнению с предыдущей версией, а крылья стали менее выраженными.

Обновление коснулось не только эмблемы: на некоторых моделях, например, на китайском кроссовере EZ-60 и CX-5 2026 года, рядом с традиционным символом появилась новая надпись Mazda — на задних дверях и руле.

Также читайте:

Насколько надежны двигатели Mazda Skyactiv

Каких подержанных кроссоверов Mazda CX-5 следует избегать

Самый надежный автомобиль Mazda за последние десять лет

Объяснение Mazda

Зміни логотипа Mazda
Старый и новый логотипы Mazda. Фото: Mazda

Сначала новый логотип будет активно использоваться в цифровом пространстве. По словам Тамары Млинарчик из Mazda North American Operations, целью является оптимизация видимости в цифровых медиа. Новый символ и словесный знак постепенно появится:

  • в рекламных акциях, преимущественно цифровых, для нового CX-5;
  • на веб-сайтах;
  • на будущих новых моделях.

Решение о применении нового логотипа на текущих моделях еще не принято.

авто автомобиль интересные факты Логотип символы емблема
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации