Новий логотип Mazda: де та коли зʼявиться

2026 Mazda CX-5 Фото: Mazda

На виставці Japan Mobility Show 2025 в Японії компанія Mazda нарешті офіційно представила свій новий логотип. Подія очікувана, адже вперше про зміну фірмового значка бренда повідомлялося ще у січні.

Про це повідомив Motor1.

Реклама

Читайте також:

Задля цифровізації

Новий символ — це тонка еволюція емблеми 1997 року. Як Volkswagen та BMW, Mazda обрала чистіший, пласкіший та мінімалістичніший дизайн для кращої адаптації до цифрового середовища. Цей підхід має покращити видимість бренду в Інтернеті.

Крилата літера "M" стала чіткішою, хоча й дещо втратила глибину порівняно з попередньою версією, а крила стали менш вираженими.

Оновлення торкнулося не лише емблеми: на деяких моделях, наприклад, на китайському кросовері EZ-60 та CX-5 2026 року, поруч з традиційним символом з'явився новий напис Mazda — на задніх дверях та кермі.

Також читайте:

Наскільки надійні двигуни Mazda Skyactiv

Яких вживаних кросоверів Mazda CX-5 слід уникати

Найнадійніший автомобіль Mazda за останні десять років

Пояснення Mazda

Старий та новий логотипи Mazda. Фото: Mazda

Спочатку новий логотип буде активно використовуватися в цифровому просторі. За словами Тамари Млинарчик з Mazda North American Operations, метою є оптимізація видимості в цифрових медіа. Новий символ та словесний знак поступово зʼявиться:

в рекламних акціях, переважно цифрових, для нового CX-5;

на вебсайтах;

на майбутніх нових моделях.

Рішення щодо застосування нового логотипу на поточних моделях ще не ухвалено.