Новий логотип Mazda: де та коли зʼявиться

Навіщо Mazda знадобився новий логотип
На виставці Japan Mobility Show 2025 в Японії компанія Mazda нарешті офіційно представила свій новий логотип. Подія очікувана, адже вперше про зміну фірмового значка бренда повідомлялося ще у січні.
Задля цифровізації
Новий символ — це тонка еволюція емблеми 1997 року. Як Volkswagen та BMW, Mazda обрала чистіший, пласкіший та мінімалістичніший дизайн для кращої адаптації до цифрового середовища. Цей підхід має покращити видимість бренду в Інтернеті.
Крилата літера "M" стала чіткішою, хоча й дещо втратила глибину порівняно з попередньою версією, а крила стали менш вираженими.
Оновлення торкнулося не лише емблеми: на деяких моделях, наприклад, на китайському кросовері EZ-60 та CX-5 2026 року, поруч з традиційним символом з'явився новий напис Mazda — на задніх дверях та кермі.
Пояснення Mazda
Спочатку новий логотип буде активно використовуватися в цифровому просторі. За словами Тамари Млинарчик з Mazda North American Operations, метою є оптимізація видимості в цифрових медіа. Новий символ та словесний знак поступово зʼявиться:
- в рекламних акціях, переважно цифрових, для нового CX-5;
- на вебсайтах;
- на майбутніх нових моделях.
Рішення щодо застосування нового логотипу на поточних моделях ще не ухвалено.
