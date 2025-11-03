Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Навіщо Mazda знадобився новий логотип

Навіщо Mazda знадобився новий логотип

Ua ru
Дата публікації: 3 листопада 2025 15:20
Оновлено: 11:33
Новий логотип Mazda: де та коли зʼявиться
2026 Mazda CX-5 Фото: Mazda

На виставці Japan Mobility Show 2025 в Японії компанія Mazda нарешті офіційно представила свій новий логотип. Подія очікувана, адже вперше про зміну фірмового значка бренда повідомлялося ще у січні.

Про це повідомив Motor1.

Реклама
Читайте також:

Задля цифровізації

Новий символ — це тонка еволюція емблеми 1997 року. Як Volkswagen та BMW, Mazda обрала чистіший, пласкіший та мінімалістичніший дизайн для кращої адаптації до цифрового середовища. Цей підхід має покращити видимість бренду в Інтернеті.

Крилата літера "M" стала чіткішою, хоча й дещо втратила глибину порівняно з попередньою версією, а крила стали менш вираженими.

Оновлення торкнулося не лише емблеми: на деяких моделях, наприклад, на китайському кросовері EZ-60 та CX-5 2026 року, поруч з традиційним символом з'явився новий напис Mazda — на задніх дверях та кермі.

Також читайте:

Наскільки надійні двигуни Mazda Skyactiv

Яких вживаних кросоверів Mazda CX-5 слід уникати

Найнадійніший автомобіль Mazda за останні десять років

Пояснення Mazda

Зміни логотипа Mazda
Старий та новий логотипи Mazda. Фото: Mazda

Спочатку новий логотип буде активно використовуватися в цифровому просторі. За словами Тамари Млинарчик з Mazda North American Operations, метою є оптимізація видимості в цифрових медіа. Новий символ та словесний знак поступово зʼявиться:

  • в рекламних акціях, переважно цифрових, для нового CX-5;
  • на вебсайтах;
  • на майбутніх нових моделях.

Рішення щодо застосування нового логотипу на поточних моделях ще не ухвалено.

авто автомобіль цікаві факти Логотип символи емблема
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації