Видео

Зачем к светофору хотят добавить четвертый сигнал

Дата публикации 24 октября 2025 06:00
обновлено: 15:32
На светофоре появится четвертый сигнал: для чего
Светофор с четырьмя сигналами. Фото: jurnileasing.co.uk

В Европе начато тестирование инновационной системы дорожного регулирования. Четырехцветный светофор может стать ключевым элементом городской инфраструктуры, адаптировав ее к растущей эре беспилотного транспорта.

Об этом сообщил Autogid.

Зачем четвертый сигнал

Добавить четвертый, белый сигнал, для координации движения между обычными и автономными автомобилями предложили специалисты из Университета Северной Каролины (США).

Принцип работы системы заключается в следующем: когда перекресток приближается к пиковой загрузке беспилотными транспортными средствами, светофор активирует белый цвет. В этот момент контроль над проездом переходит к самим автономным системам — они начинают обмениваться данными, согласовывать свои траектории и скорость. Такая координация позволяет максимально эффективно проехать перекресток, минимизируя пробки.

Для обычных водителей белый сигнал служит простым ориентиром: необходимо двигаться, следуя потоку автономных автомобилей. Как только интенсивность движения беспилотников спадает, светофор автоматически возвращается к привычному циклу с красным, желтым и зеленым светом.

Что показал тест

Предварительные результаты моделирования свидетельствуют о высокой эффективности: внедрение четырехцветного светофора способно сократить задержки движения до 94%, хотя этот показатель в значительной степени зависит от доли автономного транспорта в общем потоке.

Пока эта концепция находится на стадии эксперимента, так как часть беспилотников на дорогах еще невелика. Однако исследователи убеждены, что с развитием технологий и появлением автономных автобусов и роботакси ситуация быстро изменится. Они также отмечают, что будущий инновационный сигнал не обязательно должен быть белым — главное требование заключается в его заметности и уникальности на фоне традиционных цветов.

Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
