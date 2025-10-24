На светофоре появится четвертый сигнал: для чего

Зачем к светофору хотят добавить четвертый сигнал
В Европе начато тестирование инновационной системы дорожного регулирования. Четырехцветный светофор может стать ключевым элементом городской инфраструктуры, адаптировав ее к растущей эре беспилотного транспорта.
Зачем четвертый сигнал
Добавить четвертый, белый сигнал, для координации движения между обычными и автономными автомобилями предложили специалисты из Университета Северной Каролины (США).
Принцип работы системы заключается в следующем: когда перекресток приближается к пиковой загрузке беспилотными транспортными средствами, светофор активирует белый цвет. В этот момент контроль над проездом переходит к самим автономным системам — они начинают обмениваться данными, согласовывать свои траектории и скорость. Такая координация позволяет максимально эффективно проехать перекресток, минимизируя пробки.
Для обычных водителей белый сигнал служит простым ориентиром: необходимо двигаться, следуя потоку автономных автомобилей. Как только интенсивность движения беспилотников спадает, светофор автоматически возвращается к привычному циклу с красным, желтым и зеленым светом.
Что показал тест
Предварительные результаты моделирования свидетельствуют о высокой эффективности: внедрение четырехцветного светофора способно сократить задержки движения до 94%, хотя этот показатель в значительной степени зависит от доли автономного транспорта в общем потоке.
Пока эта концепция находится на стадии эксперимента, так как часть беспилотников на дорогах еще невелика. Однако исследователи убеждены, что с развитием технологий и появлением автономных автобусов и роботакси ситуация быстро изменится. Они также отмечают, что будущий инновационный сигнал не обязательно должен быть белым — главное требование заключается в его заметности и уникальности на фоне традиционных цветов.
