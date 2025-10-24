Відео
Головна Авто Навіщо до світлофора хочуть додати четвертий сигнал

Навіщо до світлофора хочуть додати четвертий сигнал

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 06:00
Оновлено: 15:32
На світлофорі з’явиться четвертий сигнал: для чого
Світлофор з чотирма сигналами. Фото: jurnileasing.co.uk

В Європі розпочато тестування інноваційної системи дорожнього регулювання. Чотириколірний світлофор може стати ключовим елементом міської інфраструктури, адаптувавши її до зростаючої ери безпілотного транспорту.

Про це повідомив Autogid.

Навіщо четвертий сигнал

Додати четвертий, білий сигнал, для координації руху між звичайними та автономними автомобілями запропонували фахівці з Університету Північної Кароліни (США).

Принцип роботи системи полягає у наступному: коли перехрестя наближається до пікового завантаження безпілотними транспортними засобами, світлофор активує білий колір. У цей момент контроль над проїздом переходить до самих автономних систем — вони починають обмінюватися даними, узгоджувати свої траєкторії та швидкість. Така координація дозволяє максимально ефективно проїхати перехрестя, мінімізуючи затори.

Для звичайних водіїв білий сигнал слугує простим орієнтиром: необхідно рухатися, наслідуючи потік автономних автомобілів. Щойно інтенсивність руху безпілотників спадає, світлофор автоматично повертається до звичного циклу з червоним, жовтим та зеленим світлом.

Що показав тест

Попередні результати моделювання свідчать про високу ефективність: впровадження чотириколірного світлофора здатне скоротити затримки руху до 94%, хоча цей показник значною мірою залежить від частки автономного транспорту в загальному потоці.

Наразі ця концепція перебуває на стадії експерименту, позаяк кількість безпілотників на дорогах ще невелика. Однак дослідники переконані, що з розвитком технологій та появою автономних автобусів та роботаксі ситуація швидко зміниться. Вони також зазначають, що майбутній інноваційний сигнал не обов'язково має бути білим — головна вимога полягає в його помітності та унікальності на тлі традиційних кольорів.

Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
