Надежны ли двигатели автомобилей Subaru

2024 Subaru BRZ Фото: caranddriver.com

Двигатели Subaru традиционно изготавливаются на собственном заводе в Оидзуми, Япония. Чтобы оценить их надежность, лучше всего обратиться к опыту владельцев старших моделей, которые уже прошли значительный пробег.

Об этом написал Slash Gear.

Реклама

Читайте также:

Надежность и ремонтные расходы

По данным сайта CarSurvey (где собрано 348 отзывов о моделях Impreza 1993-2016 годов), 81% владельцев заявили, что купили бы Subaru снова. Средний балл надежности, который они поставили, составляет высокие 8,6 из 10. В то же время, за эксплуатационные расходы (ТО, ремонт, топливо) Subaru получила лишь 6,3 балла из 10. Это указывает на то, что обслуживание является слабым местом.

Этот тезис подтверждают данные на портале CarComplaints:

проблемы с двигателем являются самой распространенной жалобой владельцев Impreza;

большинство поломок возникают на пробеге около 140 000 км;

средняя стоимость ремонта составляет около 2700 долларов.

Типичными были поломка прокладки головки блока цилиндров и чрезмерное потребление масла. Самыми проблемными годами признаны 2005, 2008 и 2012.

Впрочем, в отличие от общей статистики CarSurvey, платформа CarComplaints, вероятно, привлекает в основном недовольных водителей, что объясняет такой контраст в данных.

Относительно экономии топлива, мнения также разделились. Хотя есть много жалоб на форумах о высоком расходе, особенно у старых авто, владельцы более новых и эффективных моделей часто довольны показателями.

Также читайте:

Что следует проверить перед покупкой подержанного Subaru

Пять малоизвестных полезных функций автомобилей Subaru

Почему на логотипе Subaru шесть звезд

Динамика и производительность

Subaru имеет легендарную репутацию благодаря своим двигателям после побед на Чемпионате мира по ралли. Хотя раллийные модели Impreza WRX STI уже стали историей, для покупателей, которые ищут высокую производительность, компания предлагает модели WRX и BRZ (совместная разработка с Toyota).

BRZ, хоть и имеет атмосферный двигатель, нравится энтузиастам за мгновенную реакцию на педаль газа и отличную управляемость. WRX ценят за высокую мощность и непревзойденное сцепление с дорогой.

Даже такие модели, как Crosstrek Sport, хотя и не являются спортивными болидами, предлагают достаточную динамику и являются значительным шагом вперед по сравнению со старыми 2-литровыми двигателями с вариатором CVT.