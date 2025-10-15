Відео
Наскільки надійні двигуни автомобілів Subaru

Дата публікації: 15 жовтня 2025 17:30
Чи надійні двигуни автомобілів Subaru
2024 Subaru BRZ Фото: caranddriver.com

Двигуни Subaru традиційно виготовляються на власному заводі в Оїдзумі, Японія. Щоб оцінити їхню надійність, найкраще звернутися до досвіду власників старших моделей, які вже пройшли значний пробіг.

Про це написав Slash Gear.

Надійність та ремонтні витрати

За даними сайту CarSurvey (де зібрано 348 відгуків про моделі Impreza 1993-2016 років), 81% власників заявили, що купили б Subaru знову. Середній бал надійності, який вони поставили, становить високі 8,6 з 10. Водночас, за експлуатаційні витрати (ТО, ремонт, паливо) Subaru отримала лише 6,3 бали з 10. Це вказує на те, що обслуговування є слабким місцем.

Цю тезу підтверджують дані на порталі CarComplaints:

  • проблеми з двигуном є найпоширенішою скаргою власників Impreza;
  • більшість поломок виникають на пробігу близько 140 000 км;
  • середня вартість ремонту становить близько 2700 доларів.

Типовими були поломка прокладки головки блоку циліндрів та надмірне споживання оливи. Найпроблемнішими роками визнано 2005, 2008 та 2012.

Втім, на відміну від загальної статистики CarSurvey, платформа CarComplaints, ймовірно, приваблює в основному незадоволених водіїв, що пояснює такий контраст у даних.

Щодо економії палива, думки також розділилися. Хоча є багато скарг на форумах щодо високої витрати, особливо у старих авто, власники новіших та ефективніших моделей часто задоволені показниками.

Динаміка та продуктивність

Subaru має легендарну репутацію завдяки своїм двигунам після перемог на Чемпіонаті світу з ралі. Хоча ралійні моделі Impreza WRX STI вже стали історією, для покупців, які шукають високу продуктивність, компанія пропонує моделі WRX та BRZ (спільна розробка з Toyota).

BRZ, хоч і має атмосферний двигун, подобається ентузіастам за миттєву реакцію на педаль газу та відмінну керованість. WRX цінують за високу потужність та неперевершене зчеплення з дорогою.

Навіть такі моделі, як Crosstrek Sport, хоча й не є спортивними болідами, пропонують достатню динаміку і є значним кроком вперед порівняно зі старими 2-літровими двигунами з варіатором CVT.

Японія авто проблеми поради автомобіль Мотор двигун
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
