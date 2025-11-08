Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Самый надежный кроссовер Volvo для покупки в 2025 году

Самый надежный кроссовер Volvo для покупки в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 8 ноября 2025 17:35
обновлено: 18:16
Кроссоверы Volvo: какой из них самый надежный
2020 Volvo XC60 Фото: caranddriver.com

Путь Volvo в сегменте кроссоверов начался с полноразмерного XC90, но именно среднеразмерный XC60, согласно тестированию JD Power, считается самым надежным. Он предлагает золотую середину, предоставляя безопасность, комфорт и минималистичный скандинавский дизайн.

Об этом написал Slash Gear.

Реклама
Читайте также:

Что такое Volvo XC60

Модель имеет высокие показатели надежности для такого небольшого производителя, как Volvo, несмотря на то, что его рейтинг немного ниже, чем у Mercedes GLC или Porsche Macan.

Хотя механически автомобиль очень прочный (его силовой агрегат, подвеска и шасси работают должным образом), общий показатель надежности все еще считается средним. Это связано преимущественно с жалобами нескольких владельцев на неисправную электронику, датчики и сбои информационно-развлекательной системы.

С момента своего первого появления в 2008 году, XC60 был самой популярной моделью в линейке Volvo, опережая даже XC40 и XC90 по объему продаж. Современная модель, хоть и мало изменилась с 2017 года, все еще хорошо конкурирует с немецкими одноклассниками.

Частично благодаря мощному и эффективному 2-литровому двигателю с турбонаддувом и мягкой гибридной системой, выдающей 247 л.с. Подзарядный гибрид T8 добавляет аккумулятор 18,8 кВт-ч, увеличивая мощность до 455 л.с.

XC60 рассчитан на буксировку большего веса (до 1588 кг), чем большинство его конкурентов. Более дорогой вариант Plug-in Hybrid T8 имеет пневматическую подвеску. По сравнению с аналогично оснащенными конкурентами, он немного доступнее в покупке и владении.

Также читайте:

Названы дизельные двигатели, которые не ломаются

Авто с самым большим пробегом за всю историю: это не Toyota

За рулем каких авто сидят худшие водители: исследование

Стоимость б/у XC60 в Украине

XC60 первого поколения (2008-2017)

Модели построены на платформе Ford EUCD, которые были очень популярными благодаря надежным дизельным двигателям D4 и D5.

  • Ранние годы (2010-2013): 11 500-16 000 долларов. Преимущественно дизельные модели с надежными 5-цилиндровыми моторами.
  • Поздние годы (2014-2017): 17 000-23 000 долларов. Авто с меньшим пробегом, а также рестайлинговые версии, которые выглядят более современно.

XC60 второго поколения (с 2017 года)

Модели построены на современной платформе SPA, отличаются минималистичным дизайном, высоким уровнем безопасности и 2-литровыми двигателями (D4, T5, T8).

  • Ранние годы (2017-2019): 28 000-35 000 долларов. Модели с базовыми и средними комплектациями.
  • Поздние годы (с 2020): 36 000-45 000 и более. Более современные модели с небольшим пробегом, а также гибридные версии T8 Twin Engine с максимальными комплектациями.

авто цены автомобиль продажа авто подержанные авто Volvo
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации