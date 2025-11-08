Кроссоверы Volvo: какой из них самый надежный

2020 Volvo XC60 Фото: caranddriver.com

Путь Volvo в сегменте кроссоверов начался с полноразмерного XC90, но именно среднеразмерный XC60, согласно тестированию JD Power, считается самым надежным. Он предлагает золотую середину, предоставляя безопасность, комфорт и минималистичный скандинавский дизайн.

Об этом написал Slash Gear.

Что такое Volvo XC60

Модель имеет высокие показатели надежности для такого небольшого производителя, как Volvo, несмотря на то, что его рейтинг немного ниже, чем у Mercedes GLC или Porsche Macan.

Хотя механически автомобиль очень прочный (его силовой агрегат, подвеска и шасси работают должным образом), общий показатель надежности все еще считается средним. Это связано преимущественно с жалобами нескольких владельцев на неисправную электронику, датчики и сбои информационно-развлекательной системы.

С момента своего первого появления в 2008 году, XC60 был самой популярной моделью в линейке Volvo, опережая даже XC40 и XC90 по объему продаж. Современная модель, хоть и мало изменилась с 2017 года, все еще хорошо конкурирует с немецкими одноклассниками.

Частично благодаря мощному и эффективному 2-литровому двигателю с турбонаддувом и мягкой гибридной системой, выдающей 247 л.с. Подзарядный гибрид T8 добавляет аккумулятор 18,8 кВт-ч, увеличивая мощность до 455 л.с.

XC60 рассчитан на буксировку большего веса (до 1588 кг), чем большинство его конкурентов. Более дорогой вариант Plug-in Hybrid T8 имеет пневматическую подвеску. По сравнению с аналогично оснащенными конкурентами, он немного доступнее в покупке и владении.

Стоимость б/у XC60 в Украине

XC60 первого поколения (2008-2017)

Модели построены на платформе Ford EUCD, которые были очень популярными благодаря надежным дизельным двигателям D4 и D5.

Ранние годы (2010-2013) : 11 500-16 000 долларов. Преимущественно дизельные модели с надежными 5-цилиндровыми моторами.

: 11 500-16 000 долларов. Преимущественно дизельные модели с надежными 5-цилиндровыми моторами. Поздние годы (2014-2017): 17 000-23 000 долларов. Авто с меньшим пробегом, а также рестайлинговые версии, которые выглядят более современно.

XC60 второго поколения (с 2017 года)

Модели построены на современной платформе SPA, отличаются минималистичным дизайном, высоким уровнем безопасности и 2-литровыми двигателями (D4, T5, T8).