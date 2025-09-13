Видео
Авто с наибольшим пробегом за всю историю — это не Toyota

Авто с наибольшим пробегом за всю историю — это не Toyota

Ua ru
Дата публикации 13 сентября 2025 09:45
Не Toyota - какое авто установило рекорд по дальности пробега
Ирв Гордон и Volvo P1800S Фото: carbuzz.com

Большинство автомобилей завершают свой жизненный путь, едва преодолев отметку в 150 000 км, но случаются уникальные истории, когда авто становится спутником на всю жизнь. Американец Ирв Гордон проехал более 5 000 000 км на своем Volvo P1800S. Этот результат стал мировым рекордом и демонстрирует не только исключительную надежность автомобиля, но и преданность его владельца.

Об этом написал Car Buzz.

Выбор жизни

Ирв Гордон приобрел свой Volvo в 1966 году после ряда неудачных экспериментов с другими марками. Особенно его разочаровал Chevrolet, который, по словам Ирва, "постоянно ломался". Зато Volvo P1800S, который к тому времени уже успел устранить первоначальные проблемы с качеством, оказался идеальным выбором. Уже в первый уик-энд Гордон проехал на нем 2400 км, а затем начал путешествовать все больше и больше.

Благодаря своей любви к путешествиям, Гордон достиг первого миллиона километров в 1987 году, второго — в 2002 году, а третьего — в 2013 году.

Volvo не могла игнорировать такую уникальную рекламу. Компания отметила его достижение, подарив Ирву новый Volvo 780, на котором он также проехал 725 000 км. А когда Гордон преодолел отметку в 4 800 000 км, он получил в подарок еще и XC60.

Секрет долголетия

Главным секретом долговечности Volvo P1800S стал тщательный и последовательный подход к техническому обслуживанию. В течение 52 лет владения Ирв придерживался нескольких простых, но эффективных правил:

  • быть единственным водителем автомобиля;
  • не есть и не пить в салоне;
  • неукоснительно придерживаться графика регулярного ТО, рекомендованного производителем.

Гордон утверждал, что автомобиль практически никогда не нуждался в серьезном ремонте. Его философия была простой: "Читайте инструкцию и старательно выполняйте основные действия".

К моменту смерти Гордона в 2018 году его Volvo преодолел 5 246 800 км, что эквивалентно семи перелетам на Луну и обратно. Сегодня этот Volvo продолжает использоваться для демонстрационных поездок, хотя и гораздо реже, чем во времена своего хозяина.

рекорд авто автомобиль интересные факты подержанные авто Volvo
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
