Головна Авто Авто з найбільшим пробігом за всю історію — це не Toyota

Авто з найбільшим пробігом за всю історію — це не Toyota

Ua ru
Дата публікації: 13 вересня 2025 09:45
Не Toyota - яке авто встановило рекорд з дальності пробігу
Ірв Гордон та Volvo P1800S Фото: carbuzz.com

Більшість автомобілів завершують свій життєвий шлях, ледь подолавши позначку у 150 000 км, але трапляються унікальні історії, коли авто стає супутником на все життя. Американець Ірв Гордон на своєму Volvo P1800S проїхав понад 5 000 000 км. Цей результат став світовим рекордом та демонструє не лише виняткову надійність автомобіля, а й відданість його власника.

Про це написав Car Buzz.

Секрет довголіття

Головним секретом довговічності Volvo P1800S став ретельний та послідовний підхід до технічного обслуговування. Протягом 52 років володіння Ірв дотримувався кількох простих, але ефективних правил:

  • бути єдиним водієм автомобіля;
  • не їсти та не пити в салоні;
  • неухильно дотримуватися графіка регулярного ТО, рекомендованого виробником.

Гордон стверджував, що автомобіль практично ніколи не потребував серйозного ремонту. Його філософія була простою: "Читайте інструкцію та старанно виконуйте основні дії".

До моменту смерті Гордона у 2018 році його Volvo подолав 5 246 800 км, що еквівалентно сімом перельотам на Місяць та назад. Сьогодні цей Volvo продовжує використовуватися для демонстраційних поїздок, хоча й набагато рідше, ніж за часів свого господаря.

рекорд авто автомобіль цікаві факти вживані авто Volvo
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
