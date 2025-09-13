Не Toyota - яке авто встановило рекорд з дальності пробігу

Ірв Гордон та Volvo P1800S Фото: carbuzz.com

Більшість автомобілів завершують свій життєвий шлях, ледь подолавши позначку у 150 000 км, але трапляються унікальні історії, коли авто стає супутником на все життя. Американець Ірв Гордон на своєму Volvo P1800S проїхав понад 5 000 000 км. Цей результат став світовим рекордом та демонструє не лише виняткову надійність автомобіля, а й відданість його власника.

Вибір життя

Ірв Гордон придбав свій Volvo у 1966 році після низки невдалих експериментів з іншими марками. Особливо його розчарував Chevrolet, який, за словами Ірва, "постійно ламався". Натомість Volvo P1800S, що на той час вже встиг усунути початкові проблеми з якістю, виявився ідеальним вибором. Вже у перший вікенд Гордон проїхав на ньому 2400 км, а згодом почав подорожувати все більше й більше.

Завдяки своїй любові до подорожей, Гордон досягнув першого мільйона кілометрів у 1987 році, другого — у 2002 році, а третього — у 2013 році.

Volvo не могла ігнорувати таку унікальну рекламу. Компанія відзначила його досягнення, подарувавши Ірву новий Volvo 780, на якому він також проїхав 725 000 км. А коли Гордон подолав позначку в 4 800 000 км, він отримав у подарунок ще й XC60.

Секрет довголіття

Головним секретом довговічності Volvo P1800S став ретельний та послідовний підхід до технічного обслуговування. Протягом 52 років володіння Ірв дотримувався кількох простих, але ефективних правил:

бути єдиним водієм автомобіля;

не їсти та не пити в салоні;

неухильно дотримуватися графіка регулярного ТО, рекомендованого виробником.

Гордон стверджував, що автомобіль практично ніколи не потребував серйозного ремонту. Його філософія була простою: "Читайте інструкцію та старанно виконуйте основні дії".

До моменту смерті Гордона у 2018 році його Volvo подолав 5 246 800 км, що еквівалентно сімом перельотам на Місяць та назад. Сьогодні цей Volvo продовжує використовуватися для демонстраційних поїздок, хоча й набагато рідше, ніж за часів свого господаря.