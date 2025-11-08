Кросовери Volvo: який з них найнадійніший

2020 Volvo XC60 Фото: caranddriver.com

Шлях Volvo у сегменті кросоверів розпочався з повнорозмірного XC90, але саме середньорозмірний XC60, згідно з тестуванням JD Power, вважається найнадійнішим. Він пропонує золоту середин, надаючи безпеку, комфорт та мінімалістичний скандинавський дизайн.

Про це написав Slash Gear.

Що таке Volvo XC60

Модель має високі показники надійності для такого невеликого виробника, як Volvo, попри те, що його рейтинг трохи нижчий, ніж у Mercedes GLC чи Porsche Macan.

Хоча механічно автомобіль дуже міцний (його силовий агрегат, підвіска та шасі працюють належним чином), загальний показник надійності все ще вважається середнім. Це пов'язано переважно зі скаргами кількох власників на несправну електроніку, датчики та збої інформаційно-розважальної системи.

З моменту своєї першої появи у 2008 році, XC60 був найпопулярнішою моделлю в лінійці Volvo, випереджаючи навіть XC40 та XC90 за обсягом продажів. Сучасна модель, хоч і мало змінилася з 2017 року, все ще добре конкурує з німецькими однокласниками.

Частково завдяки потужному та ефективному 2-літровому двигуну з турбонаддувом та м’якою гібридною системою, що видає 247 к.с. Підзарядний гібрид T8 додає акумулятор 18,8 кВт-год, збільшуючи потужність до 455 к.с.

XC60 розрахований на буксирування більшої ваги (до 1588 кг), ніж більшість його конкурентів. Дорожчий варіант Plug-in Hybrid T8 має пневматичну підвіску. Порівняно з аналогічно оснащеними конкурентами, він трохи доступніший у покупці та володінні.

Вартість вживаних XC60 в Україні

XC60 першого покоління (2008–2017)

Моделі побудовані на платформі Ford EUCD, які були дуже популярними завдяки надійним дизельним двигунам D4 та D5.

Ранні роки (2010–2013) : 11 500–16 000 доларів. Переважно дизельні моделі з надійними 5-циліндровими моторами.

: 11 500–16 000 доларів. Переважно дизельні моделі з надійними 5-циліндровими моторами. Пізні роки (2014–2017): 17 000–23 000 доларів. Авто з меншим пробігом, а також рестайлінгові версії, які мають сучасніший вигляд.

XC60 другого покоління (з 2017 року)

Моделі побудовані на сучасній платформі SPA, відрізняються мінімалістичним дизайном, високим рівнем безпеки та 2-літровими двигунами (D4, T5, T8).