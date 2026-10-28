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Главная Авто Можно ли заменить на автомобиле только одну шину

Можно ли заменить на автомобиле только одну шину

Ua ru
28 октября 2026 06:00
Можно ли менять только одну шину на авто: правила и риски magnific.com
Шина для автомобиля. Фото: magnific.com

Неожиданное повреждение шины из-за острого предмета или глубокой ямы заставляет водителей срочно искать новые шины для автомобиля. В такой ситуации возникает вопрос о возможности покупки только одной покрышки вместо целого комплекта. Законы не запрещают такую замену, но требуют строгого соблюдения одинакового рисунка протектора на одной оси.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Moto.

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Требования закона

Правила дорожного движения запрещают устанавливать на одну ось колеса с различной конструкцией и разным рисунком протектора. Поэтому для замены следует выбирать идентичную модель с одинаковыми размерами, индексами скорости и нагрузки. Законодательство устанавливает минимальную допустимую глубину протектора на уровне 1,6 мм.

При этом требования не предусматривают четкой допустимой разницы в износе между шинами на одной оси. Однако значительное расхождение в высоте протектора существенно ухудшает сцепление с дорогой. На мокром асфальте колесо с большим износом раньше теряет контакт с покрытием, вызывая аквапланирование.

Правила замены

Покупка одной новой шины имеет смысл в случае повреждения нового комплекта с минимальным пробегом. Эксперты советуют выбирать вариант, при котором разница в глубине протектора по сравнению с соседним колесом не превышает 1 мм.

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Если вторая шина на оси имеет значительный износ, лучше сразу покупать новую пару. Особую осторожность следует проявлять владельцам автомобилей с полным приводом, поскольку разный диаметр колес создает повышенную нагрузку на трансмиссию.

Новую пару с лучшим сцеплением всегда рекомендуют устанавливать на заднюю ось. Это правило действует независимо от типа привода, позволяя предотвратить опасный занос на скользкой дороге.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как подорожали зимние шины в Украине в 2026 году. В зависимости от комплектации за год стоимость существенно выросла, свидетельствуют результаты исследования.

Также читайте, за что не стоит доплачивать при замене шин на зимние. Мастерские предлагают наполнение азотом, специальную консервацию резины и т. п.

авто проблемы советы автомобиль шины для авто колесо
Игорь Саджа - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Игорь Саджа

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