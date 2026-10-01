Второй комплект колес для авто: финансовая выгода или лишние расходы

Шины с дисками. Фото: reddit.com

Сезонная смена колес осенью и весной заставляет водителей тратить время в длинных очередях на сервисе. Покупка второго комплекта дисков кажется идеальной инвестицией для самостоятельной замены в гараже за полчаса. Однако качественные шины для автомобиля и дополнительные колеса в сборе на самом деле не приносят ожидаемой финансовой выгоды. Простые расчеты и технические нюансы эксплуатации доказывают, что отказаться от регулярных визитов к мастерам все равно не удастся.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Ukr.Media.

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Финансовые расчеты

Попытка сэкономить деньги на покупке второго комплекта литых дисков обычно разочаровывает. Если посчитать среднюю стоимость сезонного обслуживания, то сами диски окупятся лишь через десять лет. К тому же посетить мастера придется в любом случае, ведь собранные колеса требуют балансировки каждый сезон или через 10 000–15 000 км пробега. Резина изнашивается неравномерно, балансировочные грузики теряются на разбитых дорогах, а вентили со временем начинают пропускать воздух.

Современные автомобили создают дополнительные статьи расходов при покупке колес. Владельцу придется приобрести второй комплект датчиков давления TPMS и зарегистрировать их в бортовом компьютере. Кроме того, примерно через пять лет или 40 000–50 000 км пробега резина стареет, твердеет и покрывается микротрещинами. В результате придется покупать новые шины и снова платить за шиномонтаж. При продаже машины переставить диски на другой автомобиль редко удаётся из-за разного шага болтов и диаметра отверстия.

Практические преимущества

Несмотря на отсутствие денежной выгоды, покупка дисков в сборе имеет другие важные плюсы. Прежде всего, это бережет сами шины, ведь постоянный демонтаж два раза в год растягивает боковое кольцо и может повредить корд инструментом. Также это защищает красивые заводские диски от агрессивных зимних реагентов, которые разрушают лакокрасочное покрытие. Поэтому на холодный период лучше ставить более простой и дешевый комплект.

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Главным преимуществом остается полная независимость от очередей, ведь сменить колеса можно в любой удобный день. Важно лишь помнить о правилах хранения, ведь собранные колеса значительно тяжелее. В отличие от пустых шин, которые ставят вертикально, колеса на дисках нужно хранить стопкой или в подвешенном состоянии.

Ранее Новини.LIVE писали о том, должны ли все шины на автомобиле иметь одинаковый рисунок протектора. Вопрос о комбинировании разных автомобильных шин часто возникает из-за ограниченного бюджета или отсутствия нужной модели в магазинах.

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