Опасный износ шин авто: почему протектор стирается неравномерно

Механик держит покрышку. Фото: magnific.com

Состояние протектора напрямую влияет на безопасность движения, тормозной путь и управляемость машины в сложных погодных условиях. Иногда качественные автомобильные шины теряют глубину канавок неравномерно, что указывает на конкретные технические неисправности ходовой части. Игнорирование этой проблемы приводит к быстрому износу резины и риску внезапного разрыва колеса на высокой скорости. Своевременная диагностика и регулировка узлов помогают остановить разрушение протектора и сохранить сцепление с дорогой.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Eurokoleso.

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Давление и развал

Износ внутреннего или внешнего края колеса чаще всего происходит из-за неправильных углов развала и схождения. При чрезмерном отрицательном развале верхняя часть колеса наклонена к кузову, поэтому внутренняя полоса получает повышенную нагрузку и быстро становится лысой. Неправильное схождение заставляет колеса катиться под углом, из-за чего протектор приобретает характерную пилообразную поверхность с острыми краями блоков.

Отклонение давления воздуха внутри колеса также изменяет пятно контакта с дорожным покрытием. При недостаточном давлении шина сильно прогибается, что приводит к активному истиранию обоих плечевых краев протектора. Чрезмерное давление делает колесо слишком жестким, поэтому ускоренно изнашивается именно центральная продольная дорожка.

Дефекты подвески

Изношенные сайлентблоки, рулевые наконечники, шаровые опоры и подшипники ступиц создают люфты в ходовой части. Во время разгона или торможения колесо постоянно меняет своё положение относительно продольной оси автомобиля. В результате протектор изнашивается пятнистыми участками, хотя статическая проверка геометрии на специальном стенде может показывать норму.

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Неисправные амортизаторы позволяют колесу подпрыгивать на каждой неровности дороги, образуя волнообразный износ по всему окружности. Устранение технической проблемы лишь останавливает дальнейший износ, но не восстанавливает утраченную высоту резины. Если протектор достиг минимальной глубины или обнажил нити корда, такую шину нужно немедленно заменить на новую.

Ранее Новини.LIVE представляли рейтинг автомобильных шин для езды в дождь. Ведущие производители предлагают эффективные решения в различных классах, которые существенно повышают сцепление с дорогой в непогоду.

Также читайте, когда автомобильную шину еще можно ремонтировать, а когда уже пора сдавать ее в утиль. Хотя производители шин обычно рекомендуют заменять пробитые покрышки на новые в целях безопасности.