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Головна Авто Чому шини авто зношуються нерівномірно та що з цим робити

Чому шини авто зношуються нерівномірно та що з цим робити

Ua ru
24 вересня 2026 06:00
Небезпечний знос шин авто: чому протектор стирається нерівномірно
Механік тримає покришку. Фото: magnific.com

Стан протектора безпосередньо впливає на безпеку руху, гальмівний шлях та керованість машини у складних погодних умовах. Іноді якісні автомобільні шини втрачають глибину канавок нерівномірно, що вказує на конкретні технічні несправності ходової частини. Ігнорування цієї проблеми призводить до швидкого псування гуми та ризику раптового розриву колеса на високій швидкості. Вчасна діагностика та регулювання вузлів допомагають зупинити руйнування протектора й зберегти зчеплення з дорогою.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Eurokoleso.

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Тиск та розвал

Стирання внутрішнього або зовнішнього краю колеса найчастіше відбувається через неправильні кути розвалу та сходження. За надмірного негативного розвалу верхня частина колеса нахилена до кузова, тому внутрішня смуга отримує підвищене навантаження й швидко стає лисою. Неправильне сходження змушує колеса котитися під кутом, через що протектор отримує характерну пилкоподібну поверхню з гострими краями блоків.

Відхилення тиску повітря всередині колеса також змінює пляму контакту з дорожнім покриттям. За недостатнього тиску шина сильно прогинається, що змушує активно стиратися обидва плечові краї протектора. Надмірний тиск робить колесо занадто жорстким, тому прискорено зношується саме центральна поздовжня доріжка.

Дефекти підвіски

Зношені сайлентблоки, рульові наконечники, кульові опори та підшипники маточин створюють люфти в ходовій частині. Під час розгону чи гальмування колесо постійно змінює своє положення відносно поздовжньої осі автомобіля. У результаті протектор стирається плямистими ділянками, хоча статична перевірка геометрії на спеціальному стенді може показувати норму.

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Несправні амортизатори дозволяють колесу підстрибувати на кожній нерівності дороги, утворюючи хвилеподібний знос по всьому колу. Усунення технічної проблеми лише зупиняє подальше стирання, але не відновлює втрачену висоту гуми. Якщо протектор досяг мінімальної глибини або оголив нитки корду, таку шину потрібно негайно замінити на нову.

Раніше Новини.LIVE представляли рейтинг автомобільних шин для їзди в дощ. Провідні виробники пропонують ефективні рішення у різних класах, які суттєво підвищують зчеплення з дорогою в негоду.

Також читайте, коли шину авто ще можна ремонтувати, а коли вже час здавати її в утиль. Хоча виробники гуми зазвичай рекомендують замінювати пробиті покришки новими задля безпеки.

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Ігор Саджа - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Ігор Саджа

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